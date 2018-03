Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Reportage over Geert Wilders en de PVV. De partij staat op verlies in de peilingen. Rita Verdonk laat haar ver achter zich. De islam blijft hoofdonderwerp voor Wilders, maar hij wil ook meer van zich laten horen op het gebied van zorg en belastingverlaging. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk: De begroting van het volk. Hoe zou de begroting van Nederland er uitzien als de ‘gewone’ burger/belastingbetaler die mocht opstellen? Een onderzoeksbureau vroeg een representatieve groep hoeveel geld die in 2009 aan elk ministerie zou willen toebedelen. De uitslag van het onderzoek wordt aan de vooravond van Prinsjesdag bekendgemaakt en becommentarieerd. Ned.2, 20.25-20.55u.

Nova. Gast is onder meer Lodewijk Asscher, wethouder in Amsterdam, over het jeugdzorgbeleid. Ned.2, 22.15-22.55u.

praatprogramma

De wereld draait door. Anita Leeser was 19 jaar kinderrechter in Amsterdam. Binnenkort verschijnt een boek over haar leven: Een moeilijke jeugd. Fluitist Thijs van Leer viert zijn 40-jarig jubileum. Ned.3, 19.30-20.20u.

De laatste show. Praatprogramma waarin Frieda van Wijck door de actualiteit zapt. Komiek en televisiemaker Lieven Scheire legt het verschil uit tussen een meteoor en een meteoriet. France Brel vertelt over de nieuwe dvd met opnamen van haar vader Jacques Brel (1929-1978) : J’aime les Belges. Weekgast is de Vlaamse zangeres en presentatrice Hanssen. Eén, 22.00-22.50u.

Pauw & Witteman. Musicalster Willem Nijholt komt vertellen over zijn rol in de jury van het AVRO-programma Op zoek naar Joseph en over de Willem Nijholt Academie. Auteur Peter Middendorp schreef het boek Lange Poten, een bundeling van zijn columns die eerder verschenen in dagblad De Pers. Hij beschrijft de relatie tussen journalisten en politici op Het Binnenhof. En D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold blikt vooruit op Prinsjesdag. Ned.1, 23.00-0.00u.

documentaire

Tegenlicht: Sponsors voor Uncle Sam. In de Golfstaten zijn de staatskassen door de hoge olieprijzen overvol. Onderzoeksbureau McKinsey schat het geïnvesteerde overheidskapitaal van deze staten samen op ruim 1,4 triljoen dollar. Achter deze overrompelende cijfers gaat een veelzeggende ontwikkeling schuil: de westerse economieën staan aan de rand van een recessie en het rijke Oosten moet voor redding zorgen. Rijk geworden door de stijgende olieprijzen (Midden-Oosten) of groeiende export (Verre Oosten) zoeken de landen in deze gebieden betere investeringsmogelijkheden dan de almaar dalende dollar. Tegen de achtergrond van dit fenomeen onderzocht Tegenlicht de recente problemen bij Citibank. Door de gevolgen van de kredietcrisis moest deze bank eind 2007 op zoek naar vers kapitaal en zag zich gedwongen aan te kloppen bij rijke geldschieters uit het Midden-Oosten. Het staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi kwam Citibank te hulp met 7,5 miljard dollar. Ook de steenrijke Prins Walid Bin Talal uit Saoedi-Arabië investeerde in de bank. De vraag is: hoe erg of ‘gevaarlijk’ is het als een westerse bank overeind wordt gehouden door dit soort geldschieters? Gaat ook hier het principe ‘wie betaalt, bepaalt’ op? Ned.2 20.55-21.45u.

Die Wehrmacht: Eine Bilanz. Vijfdelige serie over het leger van Hitler, de oorlogsmachine die van 1939 tot 1945 door Europa denderde. De eerste aflevering gaat over de Blitzkrieg. Sinds 1933 had Hitler de bepalingen van het Verdrag van Versailles ontdoken en systematisch aan de opbouw van een leger gewerkt. Toen Duitsland op 1 september 1939 Polen binnenviel, schrok heel Europa van de onverwachte slagkracht van de Wehrmacht. De succesvolle opmars daarna en vooral de razendsnelle overwinning op Frankrijk zorgden voor een euforie bij het Duitse volk en bezorgde de Wehrmacht het aura van onoverwinnelijkheid. Canvas, 22.05-23.00u.

informatief

Westerman’s nieuwe wereld: Power players. Oud-Amerikacorrespondent Westerman maakt tijdens zijn herontdekkingsreis in Nederland kennis met politiek Den Haag aan de vooravond van Prinsjesdag. Ned.3, 21.30-22.05u.

Dokument: De roze wolk. Tweedelige documentaire over twee homostellen (twee mannen en twee vrouwen) uit Den Haag die met z’n vieren een kind willen. Ned.2, 22.50-23.54u.

Sport

Paralympische Spelen. Samenvattingen en hoogtepunten van de wedstrijden tijdens de Paralympische Spelen. Gepresenteerd vanaf wisselende locaties in Peking. Ned. 2, 19.25-19.55u.

Paralympics. Verslag uit Peking met o.m. zwemfinales, rolstoelrugby, tafeltennis en rolstoeltennisfinales. BBC 2, 20.00-21.00u.

Holland Sport. Live sportshow. Wilfried de Jong beleeft het afgelopen sportweekend opnieuw met tennister Michaela Krajicek en sportpsycholoog Rico Schuijers, mentaal begeleider van o.a. de gouden hockey- en waterpolodames. En hij gaat met basketballer Francisco Elson terug naar het basketbalveldje op het Henegouwenplantsoen in Rotterdam, waar Elson als kind zijn eerste driepunters maakte. In de studio komt Nederlandse poloprof Nick Grooss met zijn paard Gazella langs. Ned. 3, 20.30-21.30u.

RTL Voetbal: Jupiler League. Samenvattingen van eerstedivisiewedstrijden. RTL 7, 22.50-0.05u.