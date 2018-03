Tandenknarsend het embargo eerbiedigen

De embargo-regeling voor de Prinsjesdagstukken is „volstrekt achterhaald”, zegt Sjuul Paradijs (adjunct-hoofdredacteur van De Telegraaf), „passé”, vindt Arendo Joustra (hoofdredacteur van Elsevier), „definitief failliet”, constateert Frits Wester (parlementair verslaggever bij RTL 4), en „geschiedenis”, signaleert Pieter Broertjes (hoofdredacteur van de Volkskrant).

Toch hielden alle kranten-, tv en radioredacties zich aan het embargo, nadat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) had besloten om het embargo niet op te heffen – na de publicatie door NRC Handelsblad van de complete begroting voor 2009 in de krant van zaterdag en op de website. De hoofdredacties van de meeste kranten en tv-redacties hebben overleg gepleegd. Toen bleek dat alle partijen zich aan het embargo zouden houden, restte niets anders dan te wachten tot dinsdag 15.15 uur. Dan wordt het embargo officieel opgeheven.

NRC Handelsblad had de embargoregeling niet getekend en de begrotingsstukken via eigen bronnen, buiten de RVD, verkregen. Volgens de regeling krijgen de media de stukken over Prinsjesdag op vrijdag. Zij tekenen het embargo, en mogen dan pas publiceren nadat de minister van Financiën de begroting heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het is de Kamer die aandrong op de huidige embargoregeling. De parlementariërs kregen vrijdag de stukken om zich optimaal te kunnen voorbereiden op hun eerste reacties op Prinsjesdag en op de algemene politieke beschouwingen die woensdag en donderdag worden gehouden. Vorig jaar werd een ‘korte’ embargoregeling gehanteerd, waarbij de stukken pas op dinsdagochtend onder embargo werden verstrekt.

„Een embargo is een afspraak waar twee partijen voor tekenen, en voor ons was de publicatie door NRC Handelsblad geen reden om het embargo op te heffen”, zegt RVD-directeur Henk Brons. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) noemt het verkeerd dat andere media niet aan de slag kunnen met de begrotingsstukken. „Dat is in strijd met de logica van vrije nieuwsgaring”, aldus secretaris Thomas Bruning. „Die bepaling is irreëel.”

Zaterdag hebben andere media gevraagd het embargo op te heffen, maar de RVD was niet te vermurwen, zegt Pieter Broertjes van de Volkskrant. Daarna is, volgens Broertjes, nog even afgestemd hoe de verschillende redacties zouden omgaan met het ‘njet’ van de RVD. „Snel werd duidelijk dat niemand het embargo zou gaan verbreken.”

In het embargoreglement dat bij de Prinsjesdagstukken 2008 hoort staat dat bij publicatie van Prinsjesdag-gegevens er „geen beroep kan worden gedaan op vrije nieuwsgaring en/of het doorbreken van het embargo door derden”. Gebruikelijk is dat een embargo vervalt als de informatie openbaar wordt.

„Ik begrijp niet dat de RVD het embargo niet heeft opgeheven”, zegt Frank van Vree hoogleraar Journalistiek en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. „Het embargo heeft geen enkele zin meer omdat alle informatie al op straat ligt.” De RVD wil niet inhoudelijk reageren op de kritiek van Van Vree. „Het moet nog Prinsjesdag worden”, zegt Brons „en op een later moment gaan we de kwestie evalueren.”

Ook volgens voorzitter Jos Heymans van de Parlementaire Persvereniging (PPV) is het failliet van de huidige embargoregeling aangetoond. Hij noemt het „heel vervelend” dat andere media niet tot publicatie mogen overgaan. Het is „heel frustrerend dat de Volkskrant pas op dinsdag over de Prinsjesdag-stukken kan berichten”, zegt Broertjes. „Dat is drie dagen na NRC Handelsblad. Wij moeten ons vermannen, er zit niet anders op.”

Bij de Volkskrant heeft het embargo tot discussie geleid, er waren journalisten die wilden publiceren, vertelt Broertjes. „Logisch, dat was ook mijn eerste reactie. Daar ben je journalist voor. Maar mijn handtekening staat wel onder het embargo. Ik voelde mij niet vrij om het eenzijdig op te heffen.”