Studenten muziek verhuizen met muziek

Met een muzikale optocht door Amsterdam verhuisden de leerlingen en docenten van het Amsterdamse Conservatorium gisteren definitief van het oude gebouw aan de Van Baerlestraat naar het nieuwe gebouw op het Oosterdokseiland, ten oosten van het Centraal Station. Het nieuwe Conservatorium, dat al een paar maanden in gebruik is, werd vrijdag officieel geopend door koningin Beatrix.

Het nieuwe conservatoriumgebouw is ontworpen door architect Frits van Dongen. Hij is ook de architect van de Heineken Music Hall in Amsterdam Zuidoost en van de Philharmonie in Haarlem. In het Conservatorium bevinden zich vier zalen die ook als publieke concertzalen kunnen worden gebruikt, als ze niet nodig zijn voor de 1150 leerlingen.

Er is een grote zaal (de Bernard Haitink Zaal) met 400 zitplaatsen, een kleine zal voor pop- en jazzmuziek met 200 zitplaatsen, een recitalzaal voor kamermuziek met 100 zitplaatsen en een muziektheaterstudio met 100 zitplaatsen. Het nieuwe conservatorium heeft 50 miljoen euro gekost, betaald door het rijk.