'Screenen AIVD van politie moet anders'

De manier waarop de veiligheidsdienst AIVD topfunctionarissen van de politie screent op integriteit, moet op de helling. Er moet meer duidelijkheid komen over de criteria waarmee wordt vastgesteld dat iemand chantabel is of niet geschikt voor zijn functie. Daarnaast moeten door de AIVD afgewezen politiefunctionarissen meer mogelijkheden krijgen om zich tegen een negatieve uitslag te verweren.

De Raad van Korpsbeheerders wil daarover overleg met minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA), zo bevestigt burgemeester Gerd Leers, korpsbeheerder van het regiokorps Limburg-Zuid en woordvoerder van de Raad inzake personeelsbeleid.

De korpsbeheerders willen ook dat het ministerie zelf de verantwoordelijkheid neemt voor besluitvorming over ontslag, buiten functiestelling of overplaatsing na een AIVD-onderzoek. Nu moet de korpsbeheerder daarover beslissen, aldus Leers. „Maar de dossiers zijn vertrouwelijk, die ken ik niet. Dan is degene die het onderzoek heeft laten uitvoeren, ook verantwoordelijk voor de gevolgen.”

Aanleiding voor Leers’ pleidooi is een recente affaire bij de politie in Limburg, waarbij een medewerker geen zogeheten „verklaring van geen bezwaar” kreeg omdat hij chantabel zou zijn. De man doorstond in 2006 met succes een AIVD-screening, maar later bleek dat hij informatie had achtergehouden en „leugenachtig gedrag” had vertoond.

De man werd van zijn functie ontheven, maar de rechtbank in Maastricht trok dat besluit vorige week weer in omdat hij onvoldoende mogelijkheid op weerwoord zou hebben gehad. Volgens Leers speelt ook de affaire in Zeeland een rol, waarbij toenmalig korpschef Fup Goudswaard buiten functie werd gesteld na negatieve uitkomsten van een AIVD-onderzoek. „Zijn de criteria van de AIVD om tot een negatief oordeel te komen, nog wel van deze tijd? Is er voldoende mogelijkheid voor weerwoord?”

Vorig jaar screende de AIVD zo’n 1.400 hoge politiefunctionarissen. In tien dossiers besloot de AIVD negatief, veelal vanwege privéomstandigheden die de persoon chantabel zouden maken. „Voorkomen moet worden dat de procedures ondeugdelijk zijn. Anders volgt er onvermijdelijk averij. Voor de politie, maar vooral voor de betrokkenen zelf.”