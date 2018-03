Schrijver David Foster Wallace (46) overleden

WASHINGTON. De Amerikaanse schrijver David Foster Wallace is gestorven. Dat meldden Amerikaanse media gisteren. De 46-jarige auteur pleegde zelfmoord. Hij werd vrijdag door zijn echtgenote in zijn huis in Californië gevonden. Wallace werd vooral bekend door zijn roman Infinite Jest uit 1996. Volgens het tijdschrift Time behoorde dat ruim duizend pagina`s tellende werk tot de honderd beste Engelstalige boeken geschreven tussen 1923 en 2005.