Schalke verspeelt de koppositie

Schalke 04 heeft zaterdag in de Bundesliga een voorsprong én de koppositie verspeeld. De ploeg van coach Fred Rutten gaf in de ‘Kohlenpottderby’ tegen Borussia Dortmund een marge van 3-0 uit handen. Het duel eindigde in 3-3. Hamburger SV van trainer Martin Jol won met 3-2 bij Bayer Leverkusen en verdrong Schalke van de eerste plaats.

Schalke heerste de eerste vijftig minuten op alle fronten in Dortmund. Oud-PSV’er Jefferson Farfan luisterde zijn debuut bij de ploeg van Rutten op door in de twintigste minuut een strafschop te benutten. Rafinha scoorde 2-0. Vlak na rust leek Heike Westermann met de derde treffer de zege voor Schalke veilig te stellen. Maar in de slotfase ging het mis. Neven Subotic en Alexander Frei brachten voor Borussia de marge terug tot één. Christian Pander en Fabian Ernst van Schalke kregen daarna een rode kaart. Een minuut voor tijd zorgde Frei met een penalty voor de gelijkmaker.

Liverpool behaalde in Engeland een zwaar bevochten overwinning op Manchester United: 2-1. Invaller Ryan Babel maakte het winnende doelpunt na een pass van Dirk Kuyt. Carlos Tevez bracht United al in derde minuut op een 1-0 voorsprong. Doelman Edwin van der Sar ging vervolgens in de fout. Hij stompte de bal via ploeggenoot Wes Brown in het doel. Chelsea, dat met 3-1 van Manchester City won, staat nu met Liverpool aan de leiding, gevolgd door Arsenal dat met 4-0 Blackburn Rovers versloeg. Robin van Persie scoorde eenmaal, Emmanuel Adebayor driemaal.

Real Madrid won in Spanje zijn eerste thuiswedstrijd: 4-3 tegen Numancia. Rafael van der Vaart maakte de derde treffer. Barcelona bleef tegen Racing Santander op 1-1 steken. Lionel Messi leek 19 minuten voor het einde de beslissing te forceren, zes minuten later maakte Pereira gelijk. Na twee duels heeft Barcelona een punt. Espanyol staat na twee speeldagen aan kop met de maximale score van zes punten. De ploeg versloeg Huelva met 1-0.