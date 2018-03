Rwanda wil af van oude imago

Ze vertelt hoe ze in 1994 de genocide heeft overleefd. Ze was twaalf en verstopte zich in een mandje met jonge geiten. De Interahamwe, de moordeskaders van de Hutu’s, zaten achter haar aan – met honderden. Zoals ze op alle Tutsi’s van het dorp joegen: driehonderd van hen vermoordden ze in de kerk. Haar moeder was een van hen.

Rwanda, veertien jaar geleden getekend door een genocide die aan naar schatting 900.000 mensen het leven kostte, worstelt met een moeizaam verleden. In de afgelopen vier jaar zijn ruim een miljoen mensen door volkstribunalen berecht, de zogenoemde gacaca. Meer dan 700.000 van hen werden door jury’s met vertegenwoordigers van de lokale bevolking schuldig bevonden.

Julliette (27) vertelt hoe ze drie jaar ná de genocide in haar geboortedorp hoog in de heuvels in het noorden van Rwanda werd achtervolgd door de moordenaars van haar moeder. Die liepen daar nog steeds vrij rond. Nu komt ze er niet meer. Ze is bang voor diegenen die daar wonen en die op de een of andere manier betrokken zijn bij de dood van haar moeder, van haar buren, van al die anderen die Tutsi’s waren. Niemand durft hen aan te klagen, zegt Julliette zachtjes.

De gacaca-processen waren ook bedoeld om daders en slachtoffers dichterbij elkaar te brengen – van wezenlijk belang in het kleine, dichtstbevolkte land van Afrika. Fatuma Ndangiza, voorzitter van de Nationale Commissie voor Verzoening, wijst op andere traditionele methoden om de verzoening te realiseren. „Voor het proces van verzoening is het belangrijk dat mensen samenwerken op de maandelijkse verplichte corveedag Umuganda. Of deelnemen aan sociale sessies om daders weer in hun gemeenschap te herintegreren.”

De verzoening is ook van belang omdat de Rwandese regering af wil van het oude imago. Rwanda wil aan de internationale gemeenschap tonen dat het een rimpelloze, goed geoliede samenleving is, met een democratische regering. „De verkiezingen van 2003 waren een ramp: fraude, manipulatie en onderdrukking”, zegt een westerse diplomaat die niet met naam genoemd wil worden. „Die van nu moeten het tegendeel bewijzen.”

Maar, zegt hij, achter de schermen wordt de bevolking al maandenlang zwaar onder druk gezet om op de regerende partij RPF te stemmen. Dat speelt zich af buiten het zicht van de Europese verkiezingswaarnemers, die met tachtig man aanwezig zijn. „Het is niet makkelijk om de macht te delen of af te geven.”

Dit voor de buitenwacht onzichtbare en geraffineerde proces gaat schuil achter een groeiende economie. In de hoofdstad Kigali worden daarvan de vruchten geplukt. De stad is de afgelopen jaren volledig verbouwd. Lemen huisjes hebben plaatsgemaakt voor glazen torenflats. Internationale banken hebben de stad ontdekt. Zo nam de Rabobank onlangs een lokale Rwandese volksbank over. In Rwanda wordt flink geïnvesteerd er is veel geld in omloop – mede dankzij buurland Congo, waar Rwanda in de voorbije jaren illegaal goud, coltan, diamant en andere delfstoffen heeft ontgonnen.

Het beeld van een veilige, stabiele staat waarin het goed toeven is, werpt zijn vruchten af. Sinds 2005 is het toerisme in razend tempo toegenomen: in dat jaar 20.000 bezoekers, twee jaar later het dubbele en voor 2010 wordt gerekend op 100.000 bezoekers.

Volgens de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV – die al decennia in Rwanda aanwezig is – heeft twintig procent van de bevolking haar inkomen het voorbije decennium zien verdubbelen. Intussen leven de meeste Rwandezen nog steeds van een inkomen onder de armoedegrens. Twintig procent van de bevolking is er de afgelopen jaren zelfs in inkomen op achteruit gegaan.

Julliette is één van die miljoenen armen. Ze is tijdens de genocide alles kwijtgeraakt. „Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om me te verzoenen met diegenen die me in deze ellendige situatie hebben gebracht”, zegt ze.

De regering wil de gacaca volgend jaar afronden, omdat dan alle daders berecht zouden zijn. Julliette betwijfelt dat. Ze vertelt van gacaca-zittingen die in grote stilte begonnen en eindigden omdat niemand iets durfde te zeggen. De overlevenden niet, uit angst alsnog gedood te worden. De anderen niet, uit angst om zich voor de een en tegen de ander uit te spreken. En de aangeklaagden niet, omdat die geen behoefte of moed hadden iets te zeggen.

„Verzoening?” zegt Julliette en ze glimlacht meewarig. Zelfs de aangeklaagden die wel spijt betuigden en hun straf hebben uitgezeten, vertrouwt ze niet. Hoe kan ze weten of ze oprecht zijn? Wie geeft haar haar moeder terug? Als ze veertien jaar later nog steeds bang moet zijn voor de moordenaars, hoe moet ze dan haar kinderen opvoeden? Hoe moet ze hen vertellen niet bang te zijn?

„De Hutu die de hele familie van mijn vriendin vermoord heeft, is opgepakt. Hij weigert te vertellen waar de lichamen begraven liggen. Hij doet zijn armen over elkaar en zwijgt. Al veertien jaar lang.”