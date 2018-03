Rustige week

Hogedrukgebieden maken deze week de dienst uit. Het blijft daardoor rustig en droog weer met wolkenvelden. Vooral later in de week is er wat meer zon.

Opvallend waren gisteren bij zonsopkomst en -ondergang de fraaie schemeringskleuren. Nog steeds is het vulkaanstof zichtbaar dat ruim een maand geleden, op 7 en 8 augustus, in de atmosfeer terechtkwam door de Kasatochi op een eilandengroep van Alaska. Het stof bevindt zich op een hoogte van tenminste 15 kilometer en is daardoor buiten het bereik van de weersystemen. Regengebieden krijgen dus geen kans om de enorme stofhoeveelheden uit de lucht te wassen. Door verspreiding en deels door depositie (het langzaam neerslaan vanuit de atmosfeer) zal het stof steeds minder goed te zien zijn.

Intussen trekt Ike als een actieve depressie over het noordoosten van Canada om in het zeegebied tussen Groenland en IJsland nog behoorlijk ruig weer te gaan veroorzaken. Dit laat zien hoe snel Ike, na het aanrichten van de verwoestingen in met name Texas, zich uit de voeten heeft gemaakt.

In eigen land blijft het rustig weer met vannacht en morgenochtend opklaringen maar vooral in de middag vrij veel wolkenvelden. Het wordt maximaal 16 graden bij een matige noordoostelijke wind. Woensdag verloopt overwegend bewolkt, maar droog. De dagen erna krijgt de zon meer speelruimte en loopt de temperatuur ook een paar graden op.