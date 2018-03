Russische tennissters winnen Fed Cup ook zonder de toppers

MADRID. De Russische tennissters hebben gisteren voor de vierde keer de Fed Cup gewonnen. Na drie partijen stond Spanje in de finale in Madrid al op een 3-0 achterstand, dankzij Svetlana Koeznetsova en Vera Zvonareva. De Russinnen wonnen het landentoernooi ook in 2004, 2005 en 2007. Rusland speelde zonder de toppers Elena Dementjeva en Dinara Safina, die hun individuele loopbaan voorrang gaven. Maria Sjarapova was geblesseerd.