Rusland heerst in het vrouwentennis

Ook zonder blikvangers kun je als tennisnatie een belangrijk toernooi winnen. Dat bewees Rusland afgelopen weekend tijdens de finale van de Fed Cup tegen Spanje. Voor de vierde keer schreef de ploeg van captain Sjamil Tarpisjev het landentoernooi op haar naam. Ditmaal zonder toppers Maria Sjarapova, Dinara Safina en Elena Dementjeva.

De Russinnen gingen in 2004, 2005 en 2007 ook al aan de haal met de trofee. Het land dankt zijn successen aan een brede selectie met zes speelsters uit de top twintig. Zelfs zonder Sjarapova (blessure) en de rust inlassende Dementjeva en Safina was de overwinning op Spanje overtuigend.

Vera Zvonareva kwam zaterdag als eerste de baan op. De nummer negen van de wereld was in twee sets klaar met Anabel Medina Garrigues: 6-3 en 6-4. Svetlana Koeznetsova, zevende op de wereldranglijst, won vervolgens met overmacht van Carla Suarez-Navarro: 6-3 en 6-1.

Een dag later moest Koeznetsova in haar tweede enkelspel, tegen Medina Garrigues, een stuk dieper gaan. Ze verloor de eerste set, maar na tweeënhalf uur spelen was de vierde Fed Cuptitel een feit: 5-7, 6-3 en 6-4.

De kopvrouw reageerde uitgelaten op de nieuwste overwinning. „We hebben bewezen dat wij het beste team zijn, ook zonder onze top drie. Ik heb geen goed seizoen achter de rug, maar ik vind het fantastisch voor mijn land te spelen.”