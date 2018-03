Retour Den Haag-Brussel

Hoe lang blijft de vreemdeling vers?

Max van Weezel, politiek columnist voor Vrij Nederland, pakte een stukje kauwgom uit zijn mond en plakte het onder een bordje met de tekst ‘gereserveerd’. Het was tijdens de presentatie van Lange Poten, een bundel columns van Peter Middendorp over het leven op het Binnenhof ‘achter de schermen’. Daarin zag hij overal journalisten stukjes kauwgom achter plastic bordjes plakken. Hij maakte een duizendtal soortgelijke observaties. En hij schreef ze op.

Dat was het Haagse journaille niet gewend; zij nemen politici de maat, elkaar laten ze met rust. Vooral Van Weezel was not amused na een column van Middendorp. Er volgde een oorlogje – waarbij ook Middendorp zich niet onbetuigd liet. Zonder kauwgom in de mond noemde Van Weezel de schrijver tijdens de presentatie ‘puberaal’, ‘hypocriet’, ‘niet altijd straight’. Na enige discussie erkende hij dat journalisten aanzienlijk meer klaagden over Middendorp dan politici – terwijl de schrijver hen ook niet spaart. Sterker: politici vragen Middendorp inmiddels stiekem om aandacht. Je ‘hoort er bij’ als je in Middendorps column in De Pers opduikt.

Misschien is mede daardoor Middendorps walging in wellust veranderd. De Haagse observator heeft intussen besloten nog een jaar langer door te gaan met zijn column. De titel ‘Vreemdeling in Den Haag’ blijft. Maar hoe lang blijft die vreemdeling een vreemdeling? (PvO)

Humor is niet altijd om te lachen

Grappen maken over de eigen ellende. Gezonde therapie voor normale mensen, zou je denken. Maar de politicus die zijn zorgen van zich af wil lachen, moet oppassen voor meeluisterende journalisten. Dat merkte PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer toen zij op een bijeenkomst van het Genootschap van Hoofdredacteuren de momenteel geringe electorale aantrekkingskracht van haar eigen partij van wat humoristisch bedoeld commentaar voorzag.

Op de vraag van een van de hoofdredacteuren of haar partij de kiesdrempel nog wel zou halen, grapte Hamer: „De PvdA kan altijd rekenen op minimaal vijf zetels.” Toen een andere hoofdredacteur haar voorhield dat haar partij op sterven na dood lag, antwoordde Hamer: „Ja, het reanimatieplan ligt al klaar.” Zonder sarcastische toon zijn de serieuze nieuwsberichten snel te maken: „Hamer wil PvdA redden met ‘reanimatieplan’”, kopte de website van Elsevier. „Alarmfase bij PvdA, volgens Hamer” meldde de Volkskrant.

Of het grappenmaken Hamer bevallen is? Ze lacht: „Ik zal het vast nooit meer doen.” (DS)

Lastig om stil te zitten tot dinsdag

Het is een waardevolle Haagse traditie, schrijft CDA’er Jan Schinkelshoek op zijn weblog. De embargoregeling voor Prinsjesdag verschaft „beslissers en opiniemakers een paar dagen achter de schermen de tijd om na te denken hoe te reageren op het dikke pak stukken.” Deze krant deed er niet aan mee. Schinkelshoek vindt dat jammer. „Zou de lezer, zou de kiezer van zoveel jachtigheid echt beter van worden?”

Tweede Kamerfracties zijn, sinds vrijdag de stukken zijn uitgedeeld, alleen nog maar informeel op de hoogte van kabinetsplannen. Formeel mogen zij er niets over zeggen. Toch nemen partijen al volop voorschotten op de Algemene Politieke Beschouwingen. D66 presenteerde vrijdag een tegenvoorstel. ‘Investeer in onderwijs en repareer de economie’ kopte het D66-persbericht. De VVD kwam zelfs donderdag al met een tegenbegroting en het pleidooi de overdrachtsbelasting te verlagen.

Maar ook coalitiepartijen zitten niet stil tot dinsdag 15.15 uur – de officiële tijd dat alles openbaar worden. De PvdA nam vanmorgen via de Volkskrant een voorschot op de algemene beschouwingen: het jeugdbeleid moet anders. Het CDA stak bij De Telegraaf in dat criminelen zelf moeten aantonen dat ze hun kapitaal legaal hebben vergaard. CDA-fractieleider Pieter van Geel zal dat deze week inbrengen. En vanmorgen gingen Kamerleden op de radio uitgebreid in op de Miljoenennota.

Ook dat is Haagse traditie: als je als politieke partij kunt scoren dan moet je dat doen. Jachtig of niet. (HS)

Bijdragen: Pieter van Os, Herman Staal en Derk Stokmans.