Regering Italië biedt nog één keer laatste hoop voor Al Italia

ROME. De Italiaanse regering doet een laatste bemiddelingspoging voor de reorganisatie van de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Alitalia. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica zou de regering gisteravond een voorstel presenteren aan de vakbonden. ”De regering heeft duidelijk gemaakt dat het een take-it-or-leave-it-voorstel zal zijn”, zei de president van de vakbond van cabinepersoneel Avia. Het voortbestaan van Alitalia hangt af van de uitkomst van de onderhandelingen. Eerdere gesprekken tussen vakbonden en een groep Italiaanse investeerders die geld in de redding van Alitalia willen steken, werden vrijdag afgebroken. De vakbonden weigeren de voorstellen van de investeerders te accepteren: een gemiddelde korting op het loon van 25 procent, terwijl er veel langer gewerkt moet worden. Ook was er onenigheid over het aantal ontslagen dat zou moeten vallen. Dat zullen er minstens 5000 zijn, maar misschien wel 9.500. Mocht Alitalia in zijn geheel ophouden te bestaan dan kost dit 20.000 personen hun baan. Vorige week vielen door protesten van werknemers tientallen vluchten uit. De vakbonden zeiden zaterdag dat de luchtvaartmaatschappij na het weekeinde zijn vluchten niet meer zou kunnen garanderen. Door de onzekerheid over de toekomst van het bedrijf, zouden brandstofleveranciers geen kerosine meer willen leveren. (NRC)