Radio Voorkeur

Kunststof. Jellie Brouwer praat met dichter Gerrit Kouwenaar, kopstuk van De Vijftigers. Ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag maakte hij een keuze uit eigen werk voor de bundel Vallende Stilte. Radio 1, 19.04-20.00u.

De Avonden. Gesprek met Cor Gout over het door hem samengestelde boek En dan nu de polonaise over de Haagse muziekgeschiedenis. Joost Prinsen legt uit waarom je als artiest moet oppassen voor je sterke kanten. Arnon Grunberg bericht uit Leiden. Schrijfster en beeldend kunstenaar Miek Zwamborn vertelt over ‘de taal van het varen’. Radio 6, 19.02-22.00u.

Componist van de week. Op zijn 16de lanceerde Alexander Glazunov (1865-1936) zich met zijn Eerste Symfonie in het St. Peterburgse muziekleven en groeit uit tot een internationaal beroemd en belangrijk Russisch componist. De dissonanten van de 20ste eeuw maakten deze romantische componist woedend. Zijn muziek blijft een mix tussen Europees classicisme en diepe Russische emoties. Radio 4, 19.30-20.00u.

Casa Luna. Gesprek met Jelle Brandt Corstius, correspondent voor Trouw in Moskou, onder meer over de conflictgebieden in de Kaukasus. Radio 1, 0.02-0.45u.