Indianapolis, 15 sept. Wegracer Valentino Rossi heeft gisteren de MotoGP van Indianapolis gewonnen. Het was de 69ste zege van de Italiaan. Daarmee passeerde Rossi zijn landgenoot Giacomo Agostini, die 68 Grote Prijzen in de belangrijkste klasse won. Rossi leidt in de WK-strijd met 287 punten. De Australiër Casey Stoner volgt met 200 punten.