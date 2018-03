Pure Jazz legt een goed examen af in Den Haag

Jazz Festival Pure Jazz. Gehoord: 13/9 Den Haag.

Het was het weekeinde van de waarheid voor Pure Jazz. Bij een succesvolle editie zou opnieuw subsidie voor het festival in het verschiet kunnen liggen.

De Haagse wethouder van cultuur en financiën Jetta Klijnsma (PvdA) zei vorige week in de komende vier jaar extra geld voor jazz in haar stad te willen uittrekken – anderhalve ton meer dan de huidige vijf ton. Of een deel van dat geld naar Pure Jazz gaat hing voor een belangrijk deel van deze editie.

Pure Jazz heeft volgens medeorganisator Michael Varekamp subsidie nodig om te kunnen blijven voortbestaan. Zijn festival, door de gemeente aangewezen om mede in het gat te duiken dat North Sea Jazz na het vertrek naar Rotterdam achterliet, wordt nog altijd achtervolgd door de erg teleurstellend verlopen eerste editie van 2006.

Onder meer door het slechte weer vielen de bezoekersaantallen toen zwaar tegen. De gemeente voorkwam een faillissement door de organisatie een extra lening van twee ton te verstrekken.

In mei adviseerde een onafhankelijke commissie de wethouder om aan Pure Jazz geen subsidie meer toe te kennen, omdat de organisatie niet zakelijk genoeg zou zijn. „Mosterd na de maaltijd”, vindt Varekamp. „Dat verwijst naar 2006. Maar vorig jaar hebben we een hele succesvolle editie gehad.” Ook over de editie van dit jaar – met goed weer – is hij positief: donderdag uitverkocht, vrijdag en zaterdag zo goed als.

Zondag was er nog een ‘afterparty’ in Korzo 5 hoog. Varekamp schat het totale aantal bezoekers op zo’n 5000. Dat is veel minder dan het zonder subsidie opgezette The Hague Jazz, maar Varekamp voelt geen enkele jaloezie. Pure Jazz wil juist kleinschalig, open én vooruitstrevend zijn, zegt hij. „Het Crossing Border van de jazz.”

Om het open karakter te tonen en meer een festivalsfeer te creëren was het Spuiplein getransformeerd tot het voor iedereen toegankelijke The Hague Central Park: kunstgras en picknickbanken, die tot laat in de avond goed waren bezet.

In een tent was er een spetterend optreden van trompettist Jeremy Pelt en zijn band en de virtuoze drummer Dana Hawkins. Wie niet binnen zat, kon het buiten prima volgen.

In het Theater aan het Spui waren er optredens van de soulzangeres uit de Bronx in New York, Stephanie McKay en José James. In de kleine zaal van het theater voorzagen verschillende ensembles vanachter een filmdoek de beelden live van muziek: Johnny Depp of een zebra die wordt gepakt door een leeuwin, met onheilspellende muziek.

Uitbundig gedanst werd er ook, helemaal toen de Haagse zangeres Rose – met de populaire live-act Kraak en Smaak – begon aan haar thuiswedstrijd.