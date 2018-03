Prinsjesdag is pas morgen, maar so what?

De stukken over Prinsjesdag die u in deze krant leest, hebben wij verkregen via vrije nieuwsgaring. Andere media kregen de stukken vrijdagavond via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) onder embargo: zij mogen niet publiceren tot morgenmiddag drie uur.

Al jaren levert de embargoregeling rond Prinsjesdag discussie op. De regeling houdt in dat Kamerleden en media de begrotingsstukken, die officieel op Prinsjesdag openbaar worden, vier dagen eerder ter inzage krijgen. Het Prinsjesdagembargo wijkt echter op een cruciaal punt af van de regels die de Raad voor de Journalistiek voor het embargo heeft opgesteld. Wie voor het Prinsjesdagembargo tekent, mag ook niet publiceren als de informatie uitlekt. Een gewoon embargo wordt in dat geval als vervallen beschouwd en de journalistieke vrijheid als hersteld. Het Prinsjesdagembargo dwingt de media echter in beginsel te blijven zwijgen.

De embargoregeling kwam de afgelopen jaren onder druk te staan. Informatie uit de Rijksbegroting lekte vaak uit. Zo waren in 2002 grote delen van de Miljoenennota op internet te lezen. Andere media konden toen, hoewel ze de stukken hadden, niet publiceren. In het embargoreglement staat expliciet dat bij publicatie van Prinsjesdag-gegevens „geen beroep kan worden gedaan op vrije nieuwsgaring en/of het doorbreken van het embargo door derden”. Eventueel is overleg mogelijk, maar de RVD wil bepalen of en hoeveel alsnog gepubliceerd mag worden.

NRC Handelsblad en nrc.next vinden het knevelarij om op gezag van de RVD niet te mogen schrijven over voorgenomen besluiten die uitgelekt zijn. Besluiten over voorgenomen beleid, die voor de burger belangrijk zijn, horen zo snel mogelijk bekendgemaakt te worden.

Dit betekent niet dat deze krant altijd tegen embargo’s is. Vorig jaar, toen de geheimhoudingsplicht vanaf Prinsjesdag zes uur ’s ochtends gold, hebben we wel voor geheimhouding getekend. In de afweging tussen negen uur geheimhouding en betere informatieverschaffing aan de lezer, viel de balans uit naar het laatste. Maar meer dan vier dagen niet te mogen schrijven met het risico dat ook niet te kunnen doen als er toch elementen uitlekken, gaat ons een stap te ver. Dat klemt des te meer omdat leden van het kabinet zelf niet schromen informatie over de Miljoenennota naar buiten te brengen – op het moment dat het hún uitkomt.

Rectificatie / Gerectificeerd

correcties en aanvullingen

Miljoenennota 2009

In de graphic Inkomsten en uitgaven van de Miljoenennota (maandag 15 september, pagina 6) zijn de begrote staatsinkomsten over 2009 niet volledig. Wat ontbreekt zijn de ‘overige inkomsten uit gasbaten’ (14,1 miljard euro) en de zogenoemde ‘niet-belastingontvangsten’ (30,6 miljard euro) voor ministeries zoals bijvoorbeeld dividenden op staatsdeelnemingen, verkeersboetes en heffingen voor overheidsdiensten.

Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) Budget: 9,9 miljard (5,5 procent van de Rijksbegroting, inclusief ontwikkelingssamenwerking) Opkomen voor de mensenrechten zal ook in 2009 een centrale plaats innemen in het buitenlands beleid. „Uit morele overwegingen, maar ook in ons eigen belang”, aldus minister Verhagen in zijn begroting. „Het is nu eenmaal beter zaken doen in landen waar de mensenrechten worden gerespecteerd en waar geen wetteloosheid heerst.” Bijzondere aandacht gaat naar het tegengaan van de doodstraf en marteling, naar vrouwenrechten, godsdienstvrijheid, kinderrechten en naar de relatie tussen mensenrechten en terrorismebestrijding. Veel aandacht zal ook worden besteed aan verbetering van de betrekkingen met islamitische landen. „Het Westen en de islamitische wereld lijden onder negatieve wederzijdse beeldvorming.”

Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders (PvdA) Budget: 5,2 miljard (2,9 procent van de Rijksbegroting) Ontwikkelingssamenwerking wordt het komend jaar bepaald door de millennium-ontwikkelingsdoelen die voor het jaar 2015 in VN-verband zijn afgesproken. Aan vier van de acht doelen wordt voorrang gegeven: veiligheid en ontwikkeling; groei en verdeling; gender, seksuele gezondheid en rechten; en duurzaamheid, klimaat en energie. De verwachting was dat de halvering van de armoede, één van de doelen, in 2015 gehaald zou worden. Maar de stijging van de prijzen van voedselgrondstoffen en energie maakt dit weer onzeker, schrijft Koenders. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor ontwikkeling. Daarom wordt aandacht besteed aan de ‘fragiele staten’, zoals Soedan, Congo en Afghanistan, waar meer dan een kwart van de allerarmsten ter wereld woont.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet Hein Donner (CDA) Budget: 25,2 miljard (14 procent van de Rijksbegroting) Sociale Zaken heeft de arbeidsdeelname tot grootste speerpunt van het beleid gemaakt. De arbeidsparticipatie moet groeien van nu 70 procent naar 80 procent in 2016. Allerlei maatregelen zijn daarop gericht. Werkgevers die iemand van 62 jaar of ouder in dienst houden, krijgen 2.750 euro premiekorting. Als een 50-plusser met een uitkering wordt aangenomen, krijgt de werkgever drie jaar lang 6.500 euro premiekorting. Bekend was al dat werknemers die na hun 65ste doorwerken, hun AOW later kunnen laten ingaan. Jongeren tussen 18 en 27 jaar krijgen vanaf juli 2009 geen bijstand meer. Als zij zich melden voor een uitkering, moeten gemeenten een aanbod doen voor werk en/of scholing. Het kabinet besteedt 500 miljoen aan de inkomensafhankelijke combinatiekorting die de minstverdienende partner stimuleert langer te werken.

Algemene Zaken Jan Peter Balkenende (CDA) Budget: 67,5 miljoen (minder dan 0,1 procent Rijksbegroting) Het ministerie van Algemene Zaken houdt zich voornamelijk bezig met het adviseren van de minister-president als voorzitter van de ministerraad. Ook valt de Rijksvoorlichtingsdienst onder het ministerie. De overheidscommunicatie moet meer eenheid gaan uitstralen. Daarom is al één rijkslogo ontwikkeld. Het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl moet voor een „slanke, flexibele en hoogwaardige overheidscommunicatie” zorgen. Premier Balkenende is ook eerstverantwoordelijke voor de begroting van het Koninklijk Huis. De kosten hiervan bedragen in 2009 voor het ministerie van Algemene Zaken 77,8 miljoen euro. Andere ministeries betalen in totaal 25,2 miljoen mee aan het koningshuis. In een persbericht bij de begroting stelt het ministerie dat het overgrote deel van de kosten beter te betitelen zou zijn als „representatiekosten van de Nederlandse Staat”.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk (PvdA) Budget: 35,1 miljard (19,6 procent van de Rijksbegroting) De kinderopvang drukt een zware stempel op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De afgelopen maanden was al gebleken dat veel meer ouders gebruikmaken van de kinderopvang dan begroot, waardoor het kabinet de komende jaren 300 miljoen euro extra kwijt is. Het kabinet investeert vooral in rekenen en taal en in lerarensalarissen. De schooluitval wordt bestreden, pilots voor de maatschappelijke stage beginnen en de overheid neemt de schoolboekenkosten over van ouders. De musea worden gratis toegankelijk voor kinderen tot twaalf jaar en worden aantrekkelijker, ook voor het onderwijs. De instandhouding van ‘groene monumenten’, zoals parken en buitenplaatsen, en archeologische monumenten kan voortaan worden gesubsidieerd.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ab Klink (CDA) Budget: 14,6 miljard (8 procent van de Rijksbegroting) In 2009 wordt ruim 58 miljard euro uitgegeven aan gezondheidszorg. Daarvan wordt 14,6 miljard gefinancierd door de overheid, de rest wordt geïnd via premies. De gemiddelde vaste premie van de zorgverzekering komt volgend jaar hoger uit: op 1.074 euro, tegen 1.047 euro in 2008. De inkomensafhankelijke premie gaat echter omlaag naar 6,9 procent van het inkomen, in 2008 is dit 7,2 procent. Die verlaging is mogelijk doordat de opbrengsten van deze premie hoger uitvielen dan geraamd. Bekend was al dat de AWBZ-zorg wordt versoberd. Ook wordt de fiscale ziektekostenaftrek afgeslankt. Dit betekent dat 2,7 miljoen huishoudens niet meer van de aftrekregeling gebruik kunnen maken. Voor de chronisch zieken en gehandicapten komt er een compensatieregeling waarvoor 1,7 miljard beschikbaar is.

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gerda Verburg (CDA) Budget: 2,5 miljard (1,4 procent van de Rijksbegroting) Versterking van innovatie en verduurzaming zijn de belangrijkste opgaven voor de landbouwsector, stelt minister Verburg in haar beleidsagenda. Maar extra geld op haar eigen begroting steekt ze vooral in de opvoeding van de burgerij. De burger moet zich gaan realiseren dat hij via de keuze van zijn voedsel invloed heeft op overbevissing, dierenleed, klimaatverandering en zijn eigen gezondheid. Verburg trekt 27 miljoen uit om de burger hier bewust van te maken. Ook meent ze dat de waardering voor het landschap omhoog moet. Daarom komen de ministeries van LNV en VROM dit najaar met de Agenda Landschap. Innovatie in het agrarische bedrijfsleven krijgt 18,1 miljoen euro extra, vooral voor verduurzaming van de glastuinbouw en de ontwikkeling van diervriendelijke stalsystemen.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Milieu Jacqueline Cramer (PvdA) Budget: 1,2 miljard euro (0,7 procent van de Rijksbegroting) Het klimaatbeleid ligt volgens het kabinet op schema, in tegenstelling tot wat het Planbureau voor de Leefomgeving afgelopen week concludeerde. Het planbureau was somber over de haalbaarheid van vele doelstellingen. Minister Cramer zal komend jaar vooral bezig zijn met realisatie van de doelstellingen uit Schoon en Zuinig. In 2009 komen er 165 windmolens op land bij. Cramer streeft naar meer windturbineparken. Er zullen ook ‘ondersteuningsteams’ komen om de plaatsing van nieuwe molens te bevorderen. De minister komt volgend jaar met uitgewerkte plannen om de capaciteit van windmolens op zee te laten groeien naar 6.000 megawatt in 2020. Bij nieuwbouwwoningen zal meer worden geëxperimenteerd met energiezuinig bouwen. Minister Cramer zal tien proefgebieden selecteren.

Financiën Wouter Bos (PvdA) Budget: 4,3 miljard (2,4 procent van de Rijksbegroting) Minister Bos wil de overheidsfinanciën op orde houden en ziet erop toe dat de financiële kaders voor de rest van de kabinetsperiode niet worden overschreden. Hij wil in 2011 een overschot op de begroting realiseren van 1,0 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit jaar behaalt hij een overschot van 1,2 procent. Dat is in belangrijke mate toe te schrijven aan de hogere inkomsten uit aardgas, volgend jaar ruim 14 miljard euro. Voor de soliditeit van de overheidsfinanciën op lange termijn wordt echter gekeken naar het ‘robuuste’ EMU-saldo waarin de gasbaten niet zijn meegerekend. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën is van belang om de kosten van de vergrijzing (vooral pensioenen en zorg) te kunnen opvangen. Het robuuste EMU-saldo verslechtert al vijf jaar op rij. Het tekort, nu 1,2 procent van het bbp, komt volgend jaar uit op 2,1 procent.

Defensie Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) Budget: 8,4 miljard (4,7 procent van de Rijksbegroting) Stabiliteit in de organisatie van Defensie aanbrengen is een belangrijke doelstelling voor het komend jaar van minister Van Middelkoop. „De grote reorganisaties hebben hun vruchten afgeworpen maar ook hun tol geëist’’, schrijft hij. 2009 zal wederom in belangrijke mate in het teken staan van de missie in Afghanistan waar Nederland in NAVO-verband deel uitmaakt van de ISAF-operatie van de Verenigde Naties. Er is 50 miljoen euro extra gereserveerd voor personeelsbeleid. Defensie kampt al enige jaren met een groot tekort aan personeel. Dit is een gevolg van de concurrentie op de arbeidsmarkt, die volgens Van Middelkoop de komende jaren nog verder zal toenemen. Defensie wil voorrang geven aan verbetering van de operationele inzetbaarheid.

Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings (CDA) Budget: 8,8 miljard (4,9 procent van de Rijksbegroting) Voor Eurlings zal het komende jaar vooral in het teken staan van de kilometerheffing die tussen 2012 en 2018 wordt ingevoerd. Er is nieuwe wetgeving nodig om de autobelastingen te vervangen door een nieuw kilometertarief. De minister verwacht de Wet Kilometerprijs dit najaar voor advies bij de Raad van State in te leveren en begin 2009 bij de Kamer in te dienen. Eurlings bezuinigt de komende twee jaar op het onderhoud van de snelwegen om de problemen met stalen bruggen te ondervangen.

Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie) Budget: 6,2 miljard (3,5 procent van de Rijksbegroting) Ruim 4 miljard van de begroting van André Rouvoet gaat op aan inkomensondersteuning van gezinnen. Zo krijgen vanaf volgend jaar gezinnen een bedrag per kind, niet meer per gezin. Dit kindgebonden budget, dat naast de kinderbijslag bestaat, biedt huishoudens met lagere inkomens gerichte ondersteuning. Het gaat in 2009 om 2 miljoen kinderen. Kinderen met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening lopen het risico door bezuiniging getroffen te worden. Het kabinet snoeit in de AWBZ-zorg (de zogeheten ondersteunende en activerende begeleiding). Alleen mensen met „ernstig regieverlies of met een ernstige invaliderende aandoening” behouden het recht op begeleiding. Rouvoet verwacht dat meer jongeren daardoor een beroep zullen moeten doen op jeugdzorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst (PvdA) Budget: 6,6 miljard (3,7 procent van de Rijksbegroting) Binnenlandse Zaken ziet voor zichzelf een grote rol weggelegd bij de ondersteuning van gemeenten die overlast en verloedering bestrijden. Daarbij ligt de nadruk niet op geld, maar op het uitbreiden van de gemeentelijke bevoegdheden. Zo gaan gemeenten vanaf 2010 zelf toezicht houden op het verkoopverbod van alcohol aan jongeren. Er wordt onderzocht of burgemeesters in de toekomst asociale gezinnen uit hun huis kunnen zetten. Het helpen van gemeenten komt ook terug in beloften de financiële controle op gemeenten terug te dringen, en in het bieden van expertise aan lokale ambtenaren, bijvoorbeeld bij het bestrijden van criminaliteit. Aan het terugdringen van agressie tegen werknemers met een publieke taak geeft het ministerie 8,7 miljoen euro uit.

Economische Zaken Maria van der Hoeven (CDA) Budget: 2,8 miljard (1,6 procent van de Rijksbegroting) De minister wil bedrijven meer ruimte geven om te vernieuwen en trekt daarvoor 500 miljoen euro uit. Volgend jaar zullen nieuwe innovatieprogramma’s van start gaan op het gebied van gezondheidszorg, energie, water, onderwijs en veiligheid. Ook wordt de komende jaren extra geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van informatietechnologie voor deze sectoren. Het aantal snel groeiende bedrijven blijft achter. Van der Hoeven vindt dat onwenselijk. Met het Innovatieplatform werkt het kabinet aan zogenoemde ‘groeiversnellers’. Honderd bedrijven zullen door het ministerie van Economische Zaken vijf jaar lang extra worden ondersteund. Deze kabinetsperiode wordt 438 miljoen euro in duurzame energie geïnvesteerd. Er wordt geld gestoken in duurzame mobiliteit, groene grondstoffen, duurzame elektriciteit en energiewinning in kassen.

Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) Budget: 5,7 miljard (3,2 procent van de Rijksbegroting) Justitie geeft miljoenen extra uit om de persoonsgerichte bestrijding van criminaliteit een extra impuls te geven. Voor de bestrijding van jeugdcriminaliteit is 24,4 miljoen euro extra beschikbaar, vooral voor het uitbreiden van „gedragsbeïnvloedende maatregelen”. Voor verbetering van het toezicht op ex-gedetineerden en ex-tbs’ers is 13,9 miljoen euro extra uitgetrokken. Doel is hiermee recidive en incidenten te verminderen. Justitie verwacht dat het aantal verkeersboetes in 2009 toeneemt tot 12,8 miljoen. Dat levert het departement 40 miljoen euro extra op. Het ministerie verwacht dat er de komende jaren minder cellen in (jeugd)gevangenissen nodig zijn. Dat bespaart volgend jaar 90 miljoen euro op de uitgaven. Om identiteitsfraude bij verdachten en veroordeelden te verminderen is 7 miljoen euro extra beschikbaar bij Justitie.