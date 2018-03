Prima dat deze krant er zo snel bij was

Ik vind het een goed besluit om de informatie over de Miljoenennota eerder te publiceren dan het embargo voorschrijft. Vrije nieuwsgaring is een groot goed en embargo`s zijn niet meer van deze tijd, die gekenmerkt wordt door openheid en transparantie. Al dat stiekeme, gewichtige gedoe moet maar eens afgelopen zijn. Als er nieuws is, wil ik dat meteen weten. Fijn dat NRC Handelsblad daar ook zo over denkt. Wat is er trouwens op tegen dat burgers een paar dagen de tijd krijgen om ons voor te bereiden op Prinsjesdag? Nu hebben we tenminste dezelfde informatie als de Kamerledenleden, die namens ons op de plannen gaan reageren. Ik vind het wel handig dat ik daarbij niet steeds hoef te denken: waar hebben ze het in vredesnaam over?