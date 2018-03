Politiebond: inzicht in AIVD-rapporten

AMERSFOORT. Politievakbond ACP wil met minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) overleggen over de `verklaring van geen bezwaar` die de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) voor politiemensen afgeeft. Dat heeft ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp gezegd. Van de Kamp wil meer inzicht in de AIVD-rapporten. Directe aanleiding is een politieman in Limburg die de verklaring niet kreeg. Korpsbeheerder Gerd Leers zei zaterdag in het AD dat hij geen idee heeft waarom de man de verklaring is onthouden. ”Er is nu op zijn minst een gebrek aan transparantie.”Onlangs leidde de weigering om een `verklaring van geen bezwaar` af te geven voor korpschef Fup Goudswaard van Zeeland al tot ophef. De korpschef zou volgens de AIVD chantabel zijn.