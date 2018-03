Overige films

Viens chez moi, j'habite chez une copine (Patrice Leconte, 1980, Frankrijk). Boulevardkomedie met Michel Blanc als onverstoorbare uitvreter die zijn intrek neemt bij Bernard Giraudeau en Thérèse Liotard. TV5, 18.25-19.45u.

Gigli (Martin best, 2003, VS). 'Comedy-thriller' staat te boek als een van de slechtste films uit de geschiedenis. Jennifer Lopez als lesbische huurmoordenares helpt maffioso Ben Affleck bij ontvoering van jongen met hersenbeschadiging. RTL7, 20.30-22.50u., onderbroken door reclame.

Needful Things (Fraser Clarke Heston, 1993, VS). Door zoon van Charlton Heston geregisseerde Stephen King-verfilming. Wat wil doorgaan voor een parabel over hebzucht iseen magere zedenschets over een duivelse antiquair (Max von Sydow) die nietsvermoedende medeburgers terroriseert. BBC1, 0.20-2.15u.