Orkaan Ike legt deel van Texas plat Houston. Vrachtwagenchauffeur Daniel Torres was afgelopen zaterdag op weg naar Houston, toen hij door wateroverlast vast kwam te zitten. De orkaan Ike raasde zaterdag met windsnelheden tot 175 kilometer per uur over de kust van Texas. Huizen en bedrijven kwamen onder water te staan, veel ramen van wolkenkrabbers in Houston sneuvelden en miljoenen huishoudens zaten zonder stroom. Zeker drie mensen kwamen om. Foto AP Daniel Torres stands on his semi-trailer, Saturday, Sept. 13, 2008 near Houston. Torres was heading west on I-10 towards Houston, when his truck got stuck in flood water on the interstate. Howling ashore with 110 mph winds, Hurricane Ike ravaged the Texas coast Saturday, flooding thousands of homes and businesses, shattering windows in Houston's skyscrapers and knocking out power to millions of people. (AP Photo/Austin American-Statesman, ) **MAGS OUT, NO SALES, TV OUT**

Associated Press