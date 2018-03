Opel komt met elektrische auto

AMSTERDAM. Het Amerikaanse autoconcern General Motors (GM) gaat in 2011 een elektrische Opel op de Europese markt brengen. Dit meldde autowebsite Automotive News Europe gisteren op basis van een interview met het hoofd van de Europese divisie van GM. Voor de Opel gaat GM de technologie gebruiken die in de Chevrolet Volt zit. Het moet een volledig elektrisch aangedreven auto worden, waarvan de batterijen kunnen worden opgeladen via het gewone stopcontact. Het voertuig heeft wel een benzinemotor aan boord. Hiermee kunnen de batterijen worden bijgeladen als grotere afstanden worden gereden. GM wil de concurrentie aangaan met vooral Japanse autobouwers. Onder meer Toyota en Nissan zijn bezig met de ontwikkeling van elektrische auto`s. Toyota heeft succes met zijn energiezuinige Prius. Deze hybride auto wordt deels aangedreven door een elektromoter en verbruikt daardoor minder brandstof.