Slechte films vergeet ik tegenwoordig onmiddellijk, goede films kan ik verdelen in films die ik óók snel vergeet, en films die me lang bijblijven. Kennelijk is er ook nog affiniteit met de thematiek voor nodig om een film in mijn geheugen te verankeren.

De Amerikaanse film Keane van regisseur Lodge Kerrigan is zo’n film. Ik zag hem enkele weken geleden in het Amsterdamse Filmmuseum (waar hij nog steeds draait) en kan me sommige scènes nog beeld voor beeld herinneren.

Kerrigan kruipt in (beter: onder) de huid van een man, William Keane, schitterend gespeeld door Damian Lewis, die de vader van een ontvoerd meisje zou zijn. Ja, zou zijn, want we komen niet te weten of de man het zich inbeeldt of dat hij wel degelijk verteerd wordt door het verlies van zijn kind. Hij is, hoe dan ook, ernstig in de war, praat in zichzelf en spreekt steeds voorbijgangers aan.

Als een storm raast Keane door de achterafstraten van New York, almaar op zoek naar zijn kind dat hij tijdens het winkelen even uit het oog zou zijn verloren. Hij kan het zichzelf niet vergeven en probeert steeds weer die noodlottige vijf minuten te reconstrueren waarin zijn wereld instortte. Waar? Hoe? Hij liet haar even gaan om haar iets te laten kopen, het laatste wat hij zag was haar ruggetje – en toen?

Zijn geest is een vacuüm geworden dat zich wanhopig wil volzuigen met feiten die zich wreed verborgen houden.

Als hij ten slotte zelf een ander meisje lijkt te ontvoeren, is dat geen daad van weerwraak, maar een ultieme poging om de ontvoering van zijn dochtertje voorstelbaar te laten worden.

Wat bezielde Kerrigan om deze obsederende film te maken?

De obsessie van Keane blijkt ook de zijne te zijn. Hij had vaak de angst gevoeld dat zijn dochtertje bij het doen van boodschappen zou verdwijnen, vertelde hij in een interview. „Ik besefte hoe je kind in vier, vijf minuten zou kunnen worden ontvoerd. Je leven zou voor altijd veranderd zijn en er zou geen manier zijn om daarvan te herstellen.”

Hij verwoordt hier een universele ouderangst, vermoed ik. Mijn vrouw bleek zich nog scherper dan ik een voorval van bijna dertig jaar geleden te kunnen herinneren. We waren in de zomervakantie op weg naar Italië en overnachtten in een hotel in Zuid-Duitsland. De volgende morgen, toen we onze koffers stonden te pakken, was ons jongste dochter – ruim drie jaar oud – plotseling weg. Mijn vrouw liep naar het raam en zag haar op de binnenplaats nog net achter een muur uit het zicht verdwijnen.

Dodelijk ongerust liep ze de trap af en stuitte beneden ergens op mijn dochter, die alleen maar zei: „Een meneer vroeg me of ik wilde meegaan.”

Waarheid of kinderlijke dichting?

We hebben het nooit geweten, zoals we ook niet zullen weten of William Keane wel of niet het slachtoffer is van zijn overspannen verbeelding. Daar gaat het ook niet om. Het gaat om de oerangst die door de omstandigheden bij ons wordt losgewoeld, dezelfde angst die ons ook aanzet pedofielen uit onze wijken te verwijderen.

De film van Kerrigan maakt dit alles adembenemend invoelbaar.