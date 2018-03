Onrust na festival in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM. Tientallen jongeren zijn zaterdagavond slaags geraakt met de politie na het Noorderparkfestival in Amsterdam-Noord. De jongeren bekogelden de agenten met flessen en stenen, meldde een politiewoordvoerder gisteren. Een agent werd geraakt door een fles en moest naar een ziekenhuis. De politie hield één persoon aan. De aanleiding voor de rellen is onduidelijk. In Simpelveld (Limburg) maakte de politie in de nacht van zaterdag op zondag een einde aan een illegale houseparty onder de brug van de snelweg A76. Zo`n honderd jongeren waren daar aan het dansen en drinken.