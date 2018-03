Onrust na festival en houseparty

Amsterdam/Simpelveld, 15 sept. Een groep van enkele tientallen jongeren is zaterdagavond laat slaags geraakt met de politie na het Noorderparkfestival in Amsterdam-Noord. De jongeren bekogelden agenten met flessen en stenen, meldde een politiewoordvoerder. Nadat de politie een charge had uitgevoerd, keerde de rust enigszins terug. Eén persoon werd aangehouden. Een agent raakte gewond en moest naar een ziekenhuis. In het Limburgse Simpelveld maakt de politie een einde aan een illegale houseparty. Ongeveer honderd jongeren waren in een tunnel onder een snelweg aan het dansen.