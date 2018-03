Onrust in regering Maleisië na arrestatie critici

Kuala Lumpur, 15 sept. De Maleisische minister van Justitie is vandaag opgestapt nadat hij met enkele andere ministers kritiek had geuit op de arrestatie van critici van de regering. Het aftreden van Zaid Ibrahim voert de druk op de regering op, nadat die vrijdag met behulp van een draconische veiligheidswet een kritische blogger, een Chinese journaliste en een parlementariër van de oppositie had laten arresteren. Het zeldzame moment van verzet tegen premier Badawi komt te midden van dreigementen van oppositieleider Anwar Ibrahim dat hij een parlementaire meerderheid heeft om de regering omver te werpen. Vanavond houdt Anwar een betoging in een buitenwijk van Kuala Lumpur tegen de arrestaties, die volgens hem zijn bedoeld om zijn plannen voor een machtsovername te dwarsbomen.