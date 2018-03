Onderzoek China naar melkpoeder

Peking. De Chinese autoriteiten hebben inspecteurs op pad gestuurd om de belangrijkste melkveehouderijen in het land te onderzoeken. Aanleiding is de vergiftiging van 432 baby`s door melkpoeder dat het verboden chemische middel melanine bleek te bevatten. De baby`s hebben nierproblemen; zeker een kindje is overleden. Het middel zat in melkpoeder van het bedrijf Sanlu Group, China`s grootste melkpoederproducent. De politie heeft negentien mensen gearresteerd en 78 anderen ondervraagd in verband met de zaak. Vier jaar geleden stierven in China dertien kinderen doordat ze vergiftigd melkpoeder hadden binnengekregen. Vorig jaar bleek onder andere Chinese tandpasta, speelgoed en diervoer gif te bevatten.