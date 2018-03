Omweg om onderdeel Smit alsnog in te lijven

Toen Peter Berdowski in mei zijn aandeelhouders toesprak leek hij nog zo stellig: nee, een overname van Smit Internationale is nu niet aan de orde. Slechts vier maanden later doet Boskalis een bod ter waarde van 1,1 miljard euro op Smit. Wat is er in de zomermaanden veranderd?

Een blik op de beurskoers van Smit geeft veel duidelijkheid. In februari bracht Boskalis, samen met joint-venturepartner Rezayat, een bod uit op de terminaldivisie van Smit ter waarde van 201 miljoen euro.

Alleen Smit wilde niet meewerken aan de overname van de terminaldivisie. De terminaldivisie – die diensten levert aan olie- en gasterminals, zoals aan- en afmeren, onderhoud en loodsen – was volgens Smit zo ingebed in de structuur van Smit dat een verkoop het hele bedrijf zou ontwrichten. „De schepen die we gebruiken om tankers aan terminals te parkeren, gebruiken we ook bij andere activiteiten, zoals havensleepdiensten”, zei Ben Vree, bestuursvoorzitter van Smit, in een interview met deze krant. „We kunnen de terminaltak dus gewoon niet missen.”

Op overnamegeruchten steeg de beurskoers van Smit van rond de 45 euro in februari tot ver boven de 75 euro in mei. Dat zou Smit een dure aankoop hebben gemaakt. Toen in mei het geloof verdween dat een bod op Smit nakende was, daalde het aandeel weer richting de 45 euro in augustus. Nu biedt Boskalis 62,50 per aandeel. Vanmorgen steeg het aandeel met 27 procent tot 61,46 euro. Toen de koers van Smit in de lift zat, zou dit bod zijn weggehoond. „Wij denken dat het een aantrekkelijk bod is”, zegt een woordvoerder van Boskalis. „Wij zijn bereid 30 procent meer te betalen dan de slotkoers van vrijdag. Bovendien is het een bod in contanten. Dat is een aantrekkelijke betalingsvorm, gezien de turbulente tijden op de aandelenmarkt”, aldus de woordvoerder.

Boskalis vindt Smit aantrekkelijk omdat de baggeraar meer diensten wil aanbieden in de lucratieve olie- en gasindustrie. Sinds 1963 is Boskalis actief op deze markt via Lamnalco, een joint venture met het Saoedische Rezayat. Lamnalco was oorspronkelijk opgericht om diensten te verlenen aan de Abu Dhabi Petroleum Company. Lamnalco groeide uit tot een van de grotere spelers op de markt van dienstverlening aan olie- en gasterminals, met vestigingen op 25 plekken wereldwijd.

Gezien de toenemende vraag naar brandstof en de economische ontwikkeling van landen als China en India groeit die sector erg hard, stelde Berdowski tijdens de presentatie van jaarcijfers in maart. „Daarom willen wij graag uitbreiden”, zei de Boskalis-topman. Grote oliemaatschappijen als Shell hebben over de hele wereld terminals. Om zo’n klant goed te kunnen bedienen is schaalgrootte van cruciaal belang, meende Berdowski. Met Svitzer Wijsmuller van het Deense Maersk is Smit een belangrijke dienstverlener voor olie- en gasterminals. Als de joint venture van Boskalis de terminaldivisie van Smit zou inlijven, dan zou het een marktaandeel van 40 procent behalen. Dat is de schaalgrootte die Berdowski wenst.

Boskalis zegt vandaag dat het bod op Smit niet bedoeld is om alleen de terminaldivisie te verkrijgen. „Als wij de bergingsactiviteiten en de transportdivisie aan onze eigen bedrijfsactiviteiten toevoegen, creëren wij een maritieme dienstverlener van wereldformaat”, stelt de woordvoerder. Het grotere Boskalis zou dan vooral gericht zijn op complexe opdrachten van oliemaatschappijen.

Het is dan niet ondenkbaar dat Boskalis eerst betrokken is bij de aanleg van een nieuwe olie- of gashaven om er daarna diensten te verlenen. Bij de aanleg zou het bedrijf baggeren en stormbrekers plaatsen. Daarna zou Boskalis via de terminaldivisie diensten leveren. Mocht er een olietanker op de klippen lopen, dan zou Boskalis ook kunnen bergen.

Maar of het zo snel loopt is nog maar de vraag. Eerst moet Boskalis de aandeelhouders van Smit zien te overtuigen van het bod. Momenteel beraden het bestuur en de commissarissen zich of zij de overname zullen steunen.