Om praktische redenen buiten beeld

Wat je niet ziet op televisie is minstens zo belangrijk als wat je wel ziet. Twee columnisten – beoefenaars van een journalistieke vorm die het vaak slecht doet op televisie, met uitzondering van juist deze beide programma’s – wezen dit weekeinde op de onzichtbaarheid van Afghanen in de Nederlandse mediaverslaggeving over de oorlog die we daar voeren. Zowel Francisco van Jole in De leugen regeert (VARA) als Jos de Beus in Buitenhof was terecht verontwaardigd over het feit dat televisieverslaggevers in Afghanistan vrijwel alleen over de problemen van Nederlandse militairen berichten. Dat vertroebelt het beeld.

De oorzaken van de beperkte blik zijn praktisch van aard. Dat geldt ook voor het stilzwijgen van de televisie over de inhoud van de Miljoenennota, die deze krant zaterdag dankzij vrije nieuwsgaring op het web publiceerde. Omdat de meeste andere media een embargoverklaring ondertekenden, konden ze dit weekeinde nog niets doen met de nu openbare informatie. RTL Nieuws en zeer kort het NOS Journaal meldden het uitlekken als nieuwsfeit, maar moesten zwijgen over de inhoud. Alleen Buitenhof, dat ook niet voor een embargo tekende, kon vrijuit met voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm op de Rijksbegroting ingaan.

Embedded of embargo: het is gebruikelijk om beperkende deals te sluiten met de Staat om aan informatie te komen. Het is lastig, maar niet onmogelijk om het anders te doen, zoals de onafhankelijke reporter Arnold Karskens aantoont in Uruzgan.

Ook bij een bespreking van het vierde seizoen van Gooische Vrouwen (RTL4) moet het vooral gaan om wat je niet ziet. Allengs was Annet Malherbe, als de innemend kwetsbare kakmadam Willemijn, uitgegroeid tot de echte ster van de comedyserie. Ze had er om haar moverende redenen geen zin meer in en weerstond buitengewoon aantrekkelijke aanbiedingen van de producent om toch bij te tekenen. Die had het derde seizoen laten eindigen met een ambivalente cliffhanger. Op haar bruiloft opende Willemijn een bombrief, die we net niet zagen exploderen. Vorige week werd de verhaallijn opgepikt bij haar crematie en de introductie van een handvol nieuwe personages, zoals een schreeuwerige stylist van de sterren (Alex Klaasen). Maar zou de serie even aantrekkelijk kunnen blijven zonder Willemijn? Na twee afleveringen moet het voorlopige antwoord negatief luiden. De toon van een groteske soap is gehandhaafd, maar zonder het raffinement van Malherbe worden de platte grappen minder gerelativeerd en ontbreekt er een cruciale dubbele bodem. Gelukkig zijn de personages ook allemaal in rouw en verwarring en blijft er genoeg absurditeit over.

Wie je wel heel veel ziet is Paul de Leeuw. In het smeulende, beetje naar afgunst en kleinzieligheid riekende debat over zijn uit publieke gelden gefourneerde honorarium boven de Balkenende-norm, voert de televisiemaker niet alleen zijn unieke kwaliteiten, maar ook zijn werklust als argument aan.

Hij is inderdaad alom aanwezig: in de praatshows, in een nieuw seizoen Mooi weer De Leeuw (VARA) en de een dag eerder uitgezonden Warming Up van dat programma, en als jurylid in de musicaltalentenjacht Op zoek naar Joseph (AVRO). Hij dook zelfs zaterdag op in de eerste aflevering van een nieuw seizoen van Koefnoen (AVRO), zij het als imitatie door Paul Groot. Zoals wel vaker in Koefnoen veronderstelde de parodie nogal wat voorinformatie. Hoe veel kijkers zouden niet alleen De Leeuws programma Ranking the Stars (BNN) kennen, maar ook de Bekende Nederlanders uit de jaren zestig (Godfried Bomans, Klukkluk, Snip & Snap) die in de persiflage werden opgevoerd? Knap toont Koefnoen aan dat platvloersheid en het geflirt met BN’ers niet van vandaag of gisteren is. Maar de imitatie door Groot leek niet op De Leeuw, hoe zorgvuldig hij ook intonatie, stembuigingen en motoriek van zijn voorbeeld had bestudeerd. Uniek is Paul de Leeuw namelijk inderdaad, dat moeten zelfs zijn grootste vijanden toegeven.

Koefnoen dwingt bewondering af om zijn sophistication, met name in een nepfilmpje over Sarah Palin, die in roze mantelpakje met baby op de buik een kariboe omlegt.