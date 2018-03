Olympisch kampioen Wanjiru overvallen

NAIROBI. Een met geweren en machetes bewapende bende heeft het huis van olympisch marathonkampioen Samuel Wanjiru in Kenia overvallen. De overvallers eisten geld van Wanjiru, die met zijn familie thuis was in Nyahururu. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. ”Toen ze hoorden dat er geen geld was, hebben ze het huis in een half uur overhoop gehaald”, aldus de politiechef. Keniaanse atleten kregen van de regering 30.000 dollar voor een gouden plak in Peking. Dat zou cash worden uitbetaald.