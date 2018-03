Fantastisch dat NRC Handelsblad niet heeft meegewerkt aan het embargo. Als iedereen hier aan had meegewerkt zou in de toekomst alleen nog maar via embargo`s gewerkt worden door de overheid. Een krant dient zijn lezers zo goed en zo snel mogelijk te voorzien van nieuws en daarom vind ik dat NRC Handelsblad een pluim verdient.