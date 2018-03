Vreselijk kinderachtig om al op zaterdag tot publicatie van de Miljoenennota over te gaan. In de journalistiek meent men zo nu en dan alles te mogen en kunnen doen. Voortaan maar geen stukken meer op voorhand aan de pers toesturen. Ook moet hard worden opgetreden tegen personen die vertrouwelijke stukken `lekken`. Over waarden en normen gesproken. Die gelden natuurlijk alleen voor anderen.