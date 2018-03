Nationale rituelen

Viermaal werd een klok geluid en zweeg de menigte. Om 8.46 uur, toen vlucht 11 van American Airlines zich in de noordelijke toren boorde. Om 9.03, toen vlucht 175 van United de zuidelijke toren raakte. Om 9.59, toen de zuidelijke toren instortte. En om 10.29, toen de noordelijke toren bezweek. Intussen legden familie en vrienden bloemen op Ground Zero en werden de 2.751 namen voorgelezen van degenen die omkwamen bij het World Trade Center. Voor het Pentagon in Washington onthulde president Bush een gedenkteken voor de 184 mensen die de dood vonden toen vlucht 77 van American Airlines het gebouw binnenvloog.

Rond ‘9/11’ zijn nieuwe rituelen ontstaan. En in New York en Washington krijgen de onheilsplekken de wijding van heuse heilige plaatsen. Heilig? Wat is er religieus aan herdenken, behalve dat het gepaard gaat met wat ritueel?

In de eerste plaats de emoties van de deelnemers. Zij zoeken de nabijheid van de dierbare doden van wie ze geen afscheid hebben kunnen nemen. „Zolang het kan, wil ik bloemen leggen in de put’’, zei de moeder van een omgekomen brandweerman. „Ze hebben nooit iets van hem teruggevonden, dus hier is hij wat ons betreft begraven.” „Hij was hier, die dag”, zei de moeder van een bankbediende die op 9/11 werkte in een van de torens. „En iedere keer als ik terugkom, voel ik dat hij dichtbij is.”

Het blijkt ook uit de verwachtingen die deelnemers hebben van het ritueel. Ze zoeken de steun en troost van een gemeenschap: van de andere nabestaanden, maar ook van de natie die werd aangevallen. Volgens de meeste deelnemers ligt hierin de betekenis van dit massale sterven: heel ‘Amerika’ was doelwit. Hun zoon of dochter, vader, moeder of echtgenoot kwamen om, omdat de vijand hen als Amerikanen zag. En daarom is de herdenking gestoffeerd met Amerikaanse vlaggen.

Religie en patriottisme zijn in de Verenigde Staten nauw verweven. Socioloog Robert N. Bellah noemde dit mengsel civil religion, de overtuiging dat op het Amerikaanse bestel de zegen van een Hoger Wezen rust. Volgens Bellah zien veel Amerikanen hun eigen geschiedenis als godsbewijs. Naast Thanksgiving en de dagopening op school is nu ook de herdenking van ‘9/11’ een rite van deze nationale religie.