Monumentendag: 900.000 bezoekers

AMSTERDAM, 15 sept. De Open Monumentendag 2008 heeft ongeveer 900.000 bezoekers getrokken, evenveel als vorig jaar, schatten de organisatoren. De meeste bezoekers trok de sinds kort leegstaande strafgevangenis De Blokhuispoort in Leeuwarden. Daar kwam een record van 18.000 geïnteresseerden op af. Het thema dit jaar was Sporen, waarbij extra aandacht uitging naar de archeologie. Volgens de organisatoren trokken de monumenten en activiteiten in Amsterdam 30.000 mensen, in Den Haag 24.000, en in Deventer 22.000 mensen.