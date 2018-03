Metallica vindt na zeventien jaar weer de weg terug

Echt heel vet. Weet je hoe jaloers ze op hem waren in Weert? Zijn klasgenoten hadden zo verschrikkelijk de pest in dat ze den duur zeiden: ‘Metallica, wa is da?’ Maar nu zit hij wel mooi met 16.999 andere uitverkorenen op de tribune van een fonkelnieuwe concertzaal O2 World. Jochem Kanters (16) roffelt als een bezetene op zijn luchtdrumstel en zegt dan glunderend: ,,Dit is een fantastische dag geweest.” Het concert moest toen nog beginnen.

Voor de trouwste fanclubleden gaf Metallica vrijdag in Berlijn een speciaal, zogeheten stripped down optreden. Dat hield in: geen gebruikelijke beeldschermen, loopbruggen, vlammenwerpers en ontploffingen. Maar wel nieuwe nummers van de plaat waarop vijf jaar met smart is gewacht: Death Magnetic.

Want vanaf hun grote doorbraakplaat The Black Album uit 1991 was Metallica de weg kwijt. De futloze opvolgers Load (1996) en Reload (1997) gingen gepaard met onbegrijpelijke imagoveranderingen. Het absolute dieptepunt werd in 2003 bereikt met de anti-plaat St. Anger, een wanhopige soundtrack van een door verslavingsperikelen en persoonlijke vendetta uit elkaar vallende band.

Death Magnetic begint met het kloppen van een hart. ,,You rise, you fall”, gromt zanger/gitarist James Hetfield in Broken, Beat & Scarred: ,,What don’t kill ya, makes ya more strong.”

De twee relatief intieme optredens in Europa (na Berlijn speelt de band vanavond in Londen) zijn bedoeld om deze wederopstanding met de trouwste volgelingen te vieren. Alleen fanclubleden, door Hetfield consequent met ‘familie’ aangesproken, waren welkom. Jochem won zijn kaartje via 3FM. Op het nippertje, want toen hij rond twaalf uur ‘s nachts in de uitzending zat, kwam zijn moeder de slaapkamer binnenlopen. Zijn smeekbede (,,Nee ma, ik kan nu niet ophangen. Ik ben een reis naar Metallica aan het winnen”) was live op de radio te horen.

Vervolgens had hij op het vmbo vrij gevraagd en gezegd: als het niet mag, ga ik toch. Het mocht. En dus zat hij vrijdagmiddag vooraan bij de zogeheten fanconferentie, die achteraf toch meer voor pers dan voor fans bleek te zijn. Volwassen journalisten stamelden: ,,Gefeliciteerd met de beste comebackplaat die jullie ooit gemaakt hebben... of eigenlijk de allerbeste comeback uit de gehele rockhistorie!” en vergaten vervolgens een vraag te stellen. Een ander vroeg wat Metallica’s favoriete plekken in Berlijn waren. Uiteindelijk stelde Hetfield zelf maar een vraag: ,,Iemand misschien vragen over onze nieuwe plaat?”

Toen was gitarist Kirk Hammett maar gaan vertellen over wonderproducer Rick Rubin, die hen had bevolen weer in de jaren-tachtigstemming komen. Ze moesten precies dezelfde muziek luisteren, boeken lezen, films kijken als toen ze hun beste platen maakten, de klassieke thrash- en speedmetalalbums Ride the Lightning en Master of Puppets.

En dit keer werd er zelfs gelachen, voegde Hetfield toe, in plaats van eindeloos gebekvecht. De enige ruzies, herstel, discussies gingen over de lengte van de nummers, gemiddeld zo’n acht minuten. Dat had van hem wel wat korter gemogen, maar verder was er geen geëmmer in de studio. De psychiater die tijdens de opnames van St. Anger voor een klein fortuin was ingehuurd had destijds gezegd: ,,Het werk dat we nu doen is niet voor de volgende plaat, maar voor die erna.” Nou, hij heeft gelijk gekregen. Laatste vraag?

Achteraf heeft Jochem spijt. Hij wilde weten waarom Metallica niet met AC/DC gaat toeren, maar durfde niet. Gelukkig, toen die langharige fotograaf voor hem bukte, kon hij nog wel een plaatje schieten.

’s Avonds richt hij zijn camera op het rechthoekige podium in het midden van de arena. Hetfield, Hammet en bassist Robert Trujillo sprinten er hun rondjes. Omdat overal microfoons staan en het drumstel op een rond schavot is gezet dat telkens na vijf nummers negentig graden wordt doorgedraaid, krijgt iedereen evenveel voor-, zij- en achterkant te zien.

,,JAAAAH!” schreeuwt Jochem na de eerste vijf minuten van That Was Just Your Life. Dan begint Hammett namelijk aan zijn eerste nieuwe gitaarsolo van dit millenium. De muzikale dwalingen op St. Anger hadden namelijk ook gevolgen voor hem: hij mocht niet meer soleren. Nu trapt hij weer op zijn wahwah-pedaal alsof het de staart van een kat is.

En er is meer dat naar vroeger klinkt. The Day That Never Comes heeft het intro van Fade To Black, een raggend intermezzo van de tophonderd allertijden-hit One en een tweestemmige gitaarduel als in Master of Puppets. De thrash is terug, en Berlijn brult het uit.

Alleen lijkt Lars Ullrich dat tempo eigenlijk niet te kunnen bijbenen. In Frantic gaat het mis. Ook de versnelling in One krijgen zijn armen en benen niet meer aangeroffeld. Toch veert hij na ieder nummer overeind om schreeuwend een ererondje om zijn drumstel te maken, zichzelf daarbij voorovergebogen op de borst kloppend.

Heel vet, vindt Jochem. Hij heeft na twee uur voor zijn zitplaats te hebben gestaan nog maar één wens. ,,Ze moeten nog wel Seek And Destroy spelen.” Niet veel later zet Metallica het zoveelste verzoeknummer van ver voor zijn geboortejaar in.

Death Magnetic van Metallica is verschenen bij Universal. De band komt in het voorjaar naar Nederland.