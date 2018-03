Merrill Lynch zoekt veilige haven op

Minder dan een jaar geleden brachten Merrill Lynch-aandelen nog 78 dollar per stuk op. Daarom voelt een uitverkoop tegen eenderde van die koers wellicht als een grote aderlating. Maar door een veilige haven binnen te varen, in de vorm van een overname door Bank of America, heeft topman John Thain voor de juiste koers gekozen.

Nu Lehman Brothers op instorten staat, is Merrill de volgende dominosteen in de rij, op grond van zijn kredietstatus, bezit aan hypotheekobligaties en gebrek aan kapitaal. Beleggers denken er duidelijk ook zo over – de koers is de afgelopen week met 40 procent gekelderd. Gezien de angst die de markten heeft geïnfecteerd, zou het dwaasheid zijn geweest als Thain deze week was ingegaan zonder een of andere verdedigingsstrategie.

Bovendien zou dit een zinnige combinatie zijn. Bank of America is er niet in geslaagd op organische wijze een succesvolle zakenbank op te bouwen – en heeft weinig plezier beleefd aan de pogingen daartoe, aldus topman Ken Lewis. Daarom is het niet zo vreemd dat zij toekomstige groei zoekt in het aanbieden aan haar klanten van de producten en diensten die de bankiers van Merrill kunnen leveren.

Het vooruitzicht om delen van het omvangrijke klantenbestand de overstap te kunnen laten maken naar de lucratieve activiteiten van Merrill doet de consultants van McKinsey het water in de mond lopen. En de klanten van Bank of America uit het midden- en kleinbedrijf bieden de zakenbankiers van Merrill grote kansen.

Maar deze transactie heeft meer te maken met de charmes van de balans van Bank of America dan met mogelijke synergievoordelen. Ondanks de overname van hypotheekbank Countrywide, kan Bank of America dit kwartaal bogen op een kernkapitaal van bijna 8 procent. Ook als de bank zelf geen kapitaal meer binnenhaalt, voorziet dit in een buffer om een eventuele forse klap op te vangen die zou kunnen voortvloeien uit de resterende kwetsbaarheid van Merrill voor ‘giftige’ bezittingen als hypotheekobligaties.

Bank of America kan zich waarschijnlijk niet meer dan één overname op Wall Street veroorloven. De reikwijdte van de activiteiten van Merrill is interessanter dan die van Lehman Brothers. En Merrill is een stuk goedkoper dan Morgan Stanley en Goldman Sachs, die, als deze transacties zijn afgerond, als enige twee onafhankelijke zakenbanken zullen overblijven.

Vertaling Menno Grootveld

