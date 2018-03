Medisch specialist laat zich scholen op niet-medisch gebied

Medisch specialisten gaan zich massaal bijscholen in niet-medische vaardigheden en kennis. Volgende week maandag opent een academie die specialisten leert beter te communiceren met patiënten en ziekenhuisdirectie. Ook biedt ze cursussen marketing, vergadertechnieken en financiën.

Directeur Pieter Wijnsma van de Academie voor Medisch Specialisten in Utrecht verwacht het eerste jaar duizend specialisten die er cursussen volgen van één of enkele dagen. „Het is hard nodig, omdat ze anders in de steeds professionelere zorgsector te veel macht verliezen”, zegt Wijnsma.

Sinds de invoering van marktwerking in de zorg, in 2006, proberen ziekenhuizen zo hoog mogelijk op de ranglijsten te komen van zorgverzekeraars, toezichthouders en patiënten. Een hindernis daarbij is de vaak zwakke communicatie van specialisten. „Ze zijn eenlingen en soms bot voor patiënten”, zegt Wijnsma. „Specialisten kunnen wat bejegening en informatieoverdracht betreft nog het nodige verbeteren.”

Veel ziekenhuizen kregen de afgelopen jaren bedrijfsmanagers in het bestuur, die eisen stellen aan specialisten. Overheid en toezichthouders tikken hen op de vingers. Zorgverzekeraars krijgen grote invloed op hun uitgaven en spreken zich vaker uit voor ‘voorkeursspecialisten’.

„Je kunt je in deze tijd niet alleen beroepen op je medische vaardigheden en je eigen ding blijven doen”, vindt Wijnsma. „Je moet je ermee bemoeien en weten hoe de hazen lopen, want anders verlies je terrein. Het is handig als je als arts goed kunt communiceren, lobbyen, onderhandelen en vergaderen. Als je na twaalf jaar van de opleiding als medisch specialist komt, weet je helemaal níéts van dat type dingen.”

Voorzitter Jos Vollebergh van de medische staf van het ziekenhuis Bernhoven in Veghel: „Vroeger bepaalde de medisch specialist wat er gebeurde in ziekenhuizen. Die tijden zijn veranderd.” Bernhoven is middenmoter in de ziekenhuizentop-100 die het AD onlangs publiceerde. „Vooral omdat we patiënten niet goed informeren. Als we dat beter doen, kunnen we stijgen op die ranglijsten.”