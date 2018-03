Marcellis onomstreden in hart van defensie

PSV 1 Sparta 0

Ruststand 0-0. 58. Afellay 1-0. Scheidsrechter: Nijhuis. Toeschouwers: 34.000.

Jérémie Bréchet twijfelt geen moment over het antwoord op de vraag of Dirk Marcellis al rijp is voor het Nederlands elftal. „Ja, ik denk zeker dat hij daar klaar voor is”, stelt de 29-jarige verdediger van PSV zaterdagavond na de 1-0-overwinning tegen Sparta. „Volgens mij zou het goed zijn om hem daar eens uit te proberen.”

De Fransman Bréchét – voormalig speler bij Olympique Lyon, Internazionale, Real Sociedad en FC Sochaux – is niet de enige die overtuigd is van de kwaliteiten van het twintigjarige talent uit Limburg. De coaches Huub Stevens en Foppe de Haan zijn vol lof over de jeugdinternational. Marcellis was afgelopen zaterdag een van de beste spelers bij de landskampioen. De centrale verdediger gaf achterin vrijwel niets weg en hij stond met een assist op Ibrahim Afellay aan de basis van het enige doelpunt in de wedstrijd. „Ik voel me goed. Maar ik heb ook redenen om vertrouwen in mezelf te hebben”, zegt Marcellis in de catacomben van het Philips Stadion.

Marcellis, die vorig jaar oktober zijn competitiedebuut voor PSV maakte, moet dit seizoen uitgroeien tot een van de steunpilaren van de landskampioen. De rechtsbenige voetballer is het predicaat van talent bijna voorbij en is klaar voor de volgende stap. „Ik speel nu een jaar op het hoogste niveau. Het gaat er nu om dat ik mezelf bewijs. Er wordt nu meer van mij verwacht. Ik werk er hard aan om een complete voetballer te worden.”

Bert van Marwijk geeft internationals als John Heitinga, André Ooijer, Joris Mathijsen en Khalid Boulahrouz voorlopig nog de voorkeur boven Marcellis. De bondscoach wil de komende maanden eerst zien hoe de voetballer van Jong Oranje zich ontwikkelt. Van Marwijk is van mening dat voetballers een plek in de selectie van het Nederlands elftal moeten verdienen.

Marcellis kan zich wel vinden in de redenering van Van Marwijk. „Natuurlijk heb ik ook de verhalen gehoord van mensen die me het Nederlands elftal in willen praten. Ik ben van mening dat spelers niet op basis van een aantal goede wedstrijden moeten worden geselecteerd. De beste voetballers moeten spelen. En als ik over een langere periode goed blijf spelen, komt Oranje vanzelf.”

De in het Limburgse Horst geboren voetballer heeft zich zo sterk ontwikkeld dat zijn basisplaats in het hart van de defensie bij PSV vrijwel onomstreden is. Samen met de ervaren Bréchet vormt hij het centrale duo in de ploeg van Stevens. De Mexicaanse aankoop Francisco Rodriguez zit op de bank en diens landgenoot Carlos Salcido staat zeer tegen zijn zin rechtsback. De van FC Utrecht overgekomen Erik Pieters is de nieuwe linkervleugelverdediger.

Stevens verlangt van zijn centrale verdedigers boven alles dat ze achterin ‘de nul houden’. Maar Marcellis en Bréchet moeten in balbezit afwisselend doorschuiven naar het middenveld om daar een man-meersituatie te creëren. Daar waar Bréchet na een paar minuten met een knullige fout bijna de openingstreffer van Sparta inleidt, speelt Marcellis zo goed als foutloos. In de 58ste minuut vervult hij de rol van extra middenvelder met verve als hij Afellay richting het doel stuurt. Een paar seconden later springen de twee talenten van PSV elkaar in de armen.

Afellay en Marcellis vormen samen met Otman Bakkal en Stijn Wuytens een kwartet voetballers dat is opgeleid door PSV. In het verleden leek het voor de eigen jeugd vrijwel onmogelijk om door te breken, maar die tijden zijn veranderd. Afellay, Marcellis en Wuytens hebben onder Stevens tot dusver steeds een basisplaats. Afellay heeft zich inmiddels ontwikkeld tot de spelbepaler van de landskampioen. De enige Nederlandse international bij PSV is dit seizoen op het veld hét gezicht van de ploeg. Marcellis geldt als het grootste verdedigende talent van Nederland.

Waar Afellay bij PSV soms wel zeer opzichtig uit is op eigen succes, manifesteert Marcellis zich daarentegen zowel binnen als buiten de lijnen als een teamspeler. Afellay zet ook tegen Sparta zijn acties een paar keer veel te ver door en weigert stelselmatig met de pers te praten. Marcellis verovert ballen en levert ze net zo makkelijk weer in bij medespelers en de nummer 24 van PSV gaat nooit de media uit de weg.

Critici die beweren dat Marcellis met zijn 1,80 meter te klein is voor de top krijgen direct een weerwoord. „Ach, dat kreeg ik in het tweede ook te horen. Ik moest me maar richten op de positie van rechtsback. Ik heb al mijn trainers ervan kunnen overtuigen dat mijn lengte geen probleem is.”

Morgenavond kan Marcellis zich onder het toeziend oog van Bert van Marwijk in de Champions League meten met de Zuid-Amerikaanse spitsen Diego Forlán en Kun Agüero van Atlético Madrid.