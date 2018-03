Mag de dokter ook nog even lunchen?

Ik ben toevallig een van die huisartsen die de afgelopen jaren tienduizenden euro`s heeft uitgegeven om de bereikbaarheid te vergroten (met bijvoorbeeld een moderne telefooncentrale, internetsite, extra assistente etc.), maar het lukt nog steeds niet om alle uren in de week van 8.00 tot 17.00 uur iemand direct de telefoon te laten beantwoorden. Meer uitgeven is financieel niet verantwoord.

Een assistente en haar dokter moet ook naar het toilet, lunchen, na 60 telefoontjes van 8.00 tot 11.00 uithijgen aan de koffie. En mag ze ook eens ziek zijn? Dan moet er worden geschuild achter een antwoordapparaat. Inderdaad.

Het afgelopen jaar is het slechts tweemaal voorgekomen dat onze spoedlijn terecht werd gebruikt. Natuurlijk gaat de spoedtelefoon wel vaker, maar meestal tijdens de lunch omdat iemand weer eens niet kan wachten tot we klaar zijn met eten.

Want zo is het natuurlijk ook: een groot deel van verwend en welvarend Nederland wenst geen genoegen te nemen met wat voor wachttijd dan ook. Ik zou het graag allemaal en altijd van 8.00 tot 17.00 uur organiseren, zoals op maandagochtend. Er blijft dan wel meer dan de helft van het werk liggen.