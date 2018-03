Maak de bron bekend

Tot mijn teleurstelling kan deze krant zich niet meer aan elementaire fatsoennormen houden. Het nieuws in de andere media zaterdag was niet de lijst van cijfers en percentages. Die kunnen best nog twee werkdagen wachten. Bovendien zijn slechts weinigen in die details geïnteresseerd. Het nieuws in de andere media was het feit dat NRC Handelsblad de Miljoenennota publiceerde. Als geïnteresseerde Nederlander wil ik de achtergronden van dit nieuws weten. Daarom deze vraag: hoe kwam u aan de miljoenennota? Het was via vrije nieuwsgaring, schreef de hoofdredactie. Dan zie ik geen bezwaar de bron bekend te maken.