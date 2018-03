Lufthansa koopt Brussels Airlines

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa lijft zo goed als zeker zijn Belgische branchegenoot Brussels Airlines in. Vanmiddag zouden de twee ondernemingen op een gezamenlijke persconferentie in Brussel de overname aankondigen.

Lufthansa en SN Airholding, het moederbedrijf van Brussels Airlines, kondigden eind augustus aan met elkaar in gesprek te zijn. Lufthansa zei toen in eerste instantie voor 65 miljoen euro een belang van 45 procent te zullen nemen in Brussels Airlines, met een optie om binnen twee jaar de resterende 55 procent over te nemen. Een woordvoerder van Lufthansa wilde vanmorgen de overnamesom en de percentages niet bevestigen. „Onze topman Wolfgang Mayrhuber zal vanmiddag de details bekendmaken.”

Lufthansa is na Air France-KLM de grootste luchtvaartmaatschappij te wereld, gemeten naar omzet. De Duitse onderneming, met 100.000 werknemers, had vorig jaar een omzet van 22,4 miljard euro. Brussels Airlines (3.000 werknemers) boekte in 2007 een omzet van 921 miljoen euro.

Brussels Airlines ontstond eind 2006 uit een fusie tussen SN Brussels Airlines en het Britse Virgin Express, onderdeel van het Virgin-imperium van Richard Branson. SN Brussels vloeide op zijn beurt voort uit het faillissement, in 2001, van de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij Sabena. Brussels Airlines had vanaf het begin moeite om het hoofd boven water te houden. Begin dit jaar verergerde de situatie door de sterke stijging van de olieprijzen.

Lufthansa is de afgelopen jaren zeer actief op overnamepad. In 2005 werd Swiss International Airlines overgenomen, in een soortgelijke constructie als met Brussels Airlines, beginnend met een minderheidsbelang tot een volledige overname.

De naam van Lufthansa wordt verder in verband gebracht met de mogelijke overname van Austrian Airlines, het Scandinavische SAS, en het Spaanse Iberia. Veel kleinere Europese maatschappijen zijn in financiële problemen gekomen door de hoge olieprijzen en het teruglopen van de economie.

Met het inlijven van Brussels Airlines heeft Lufthansa beide hoofdrolspelers van het drama rond Sabena in handen gekregen. Sabena ging destijds onder meer failliet omdat het toenmalige Swissair, de voorloper van Swiss International, een grote investering had toegezegd, op basis waarvan Sabena een order voor nieuwe vliegtuigen plaatste bij Airbus. Toen Swissair zijn belofte niet nakwam raakte Sabena in acute geldnood en ging failliet. Het bankroet van Swissair volgde een jaar later.