Lezing over missie superieur aan autoshow

„Voor de eerst keer is het een festival waar ik zelf ook wel naartoe zou gaan”, zei directeur Jeffrey Meulman vlak voor het einde van zijn theaterfestival TF. Hoewel TF dit jaar veel voorstellingen boekte buiten de schouwburg – op locaties of in kleine zalen waar minder mensen konden komen, als ze het al konden vinden – haalde het festival volgens de leiding toch nog 14.000 bezoekers, een paar honderd meer dan vorig jaar. Gisteravond werd het festival afgesloten met het Gala van het Nederlands Theater.

Drie jaar geleden opgericht, begint TF de swing te pakken te krijgen. De Fringe en allerlei opzienbarende gimmicks, van een zwaardslikker tot ontblote dames aan het kruis, zorgden voor een enerverende sfeer. De jury, die een eigenzinnige selectie maakte van de elf mooiste voorstellingen van het seizoen, had een voorkeur voor theater op vreemde locaties, en theater met sterke beelden en verrassende vondsten. Theater in een V&D, in een volkstuin, in een autoshowroom. Een zwijgende heksensabbat (Tourniquet) , een swingende reli-show (Kamp Jezus), een protestactie tegen geklets bij jongerentoneel (Het geheven vingertje), een animatiefilm van neukende Biedemeierbeeldjes. Veel seks en religie, veel waarover je smakelijk kunt navertellen, ook aan mensen die niet van theater houden. Het vermoeden rijst dat deze jury niet zoveel heeft met schouwburgtoneel waarin de tekst belangrijk is.

Het sterkste staaltje gimmick-theater was Www.win-een-auto.com van de onbekende Vlaams groep Bad van Marie. De groep beloofde dat onder de bezoekers een auto zou worden verloot, wat vooraf voor een opgewonden stemming leidde in de Renaultgarage van Zuidoost. In een soort gladde, montere tv-show, waarin alles nep blijkt zijn, wordt ons op vrolijke wijze de auto door de neus geboord, en ons ook nog ingepeperd dar we hebzuchtige kapitalisten zijn, over de ruggen van zwoegende illegale horlogeverkopers.

Als de practical joke eenmaal is uitgevoerd, blijft er weinig over. Dat geldt voor meer voorstellingen. Haar leven haar doden, Het geheven vingertje, Kamp Jezus; vaak waren ze van beperkte diepgang, en bleef er niet veel over als het opzienbarende kunstje eenmaal was vertoond. „Wat willen ze eigenlijk vertellen?” was een vraag die steeds weer terugkwam.

Slechts twee schouwburgtoneelstukken met veel tekst haalden de selectie: Romeinse Tragedies en Missie. Die laatste was een revelatie. Een man achter een spreekstoel die vertelt over een niet-sexy onderwerp: missionarissen in Afrika. De tweede is al uitgebreid geroemd en gelauwerd. Ook hier trouwens genoeg gimmicks: een lichtkrant loodst je door de zes uur durende voorstelling heen („Over tien minuten moord op Julius Caesar”) en het publiek mag over het podium rondlopen. Maar het primaat ligt bij de tekst en het spel.

Deze twee schouwburgstukken staken ver uit boven de andere voorstellingen, en dat is geen toeval. Ervaringstheater, locatietheater, beeldend theater, en theater dat anderszins de toeschouwer uit zijn stoel haalt en van zijn stuk brengt, is nodig voor een levendige festivalsfeer. Maar de selectie moet wel evenwichtig blijven. De jury zei „met het hart gekozen” te hebben. Dat is mooi, maar het hoofd wil ook wat.