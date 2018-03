Levensverwachting niet zoveel gestegen

Dit is niet juist. Nederlandse mannen die in 1957 -het jaar dat de AOW werd geïntroduceerd - de leeftijd van 65 jaar bereikten, hadden gemiddeld nog 14,2 jaar te leven; voor vrouwen was dat iets hoger, nl. 16,7 jaar. Voor de huidige generatie 65-plussers geldt dat mannen nog 16,7 jaar voor de boeg hebben en vrouwen 19,9 jaar. De levensverwachting van 65-jarige mannen is in een halve eeuw dus slechts 2,5 jaar gestegen. Voor 65-jarige vrouwen was de winst iets groter. Zij zijn er in een halve eeuw 3,6 jaar op vooruit gegaan. Veel minder spectaculair dus dan u in uw commentaar suggereert.

