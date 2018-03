Lega Nord toont haar xenofobe gezicht

Daar vloeit het water uit de fles de lagune van Venetië in. Vijftienduizend in het groen geklede Lega Nord-aanhangers wapperen hun vaandels met adelaren, leeuwen, en koeien met bloemen in hun mond: „Bossi, Bossi, Bossi, Bossi!”, roepen ze.

Umberto Bossi, leider van de in peilingen snel groeiende xenofobe regeringspartij Lega Nord, heeft de fles vrijdag gevuld bij de bronnen van de rivier de Po ten zuid-oosten van Turijn. In een tocht van 900 kilometer langs de ‘God de Po’ heeft hij alle steden, provincies en regio’s symbolisch aan een ketting geregen. De boodschap: Dit is Padania, het land van de Po. Het land dat recht heeft op vrijheid en en haar eigen identiteit.

Gisteren presenteerde Bossi in Venetië een heuse trofee aan zijn volk. Het akkoord over fiscale federalisering dat donderdag werd bereikt in de ministerraad. Na veertien jaar van strijd om autonomie is dit een eerste succesje voor Padania. Geld verdiend in Noord-Italië zal volgens dit plan in het noorden mogen blijven. Het moet nog door het parlement.

„Dat is nog een moeilijke weg”, weet Bossi: „Maar we laten ons niet meer stoppen. De komende tijd zal blijken wie onze vrienden en wie onze vijanden zijn, voor altijd.” Toch klapt zijn publiek harder voor andere doelen van de partij: veiligheid, behoud van eigen identiteit, en een keiharde aanpak van illegale immigranten.

Vorige week luidde president Giorgio Napolitano van Italië op bezoek in Finland de noodklok. „Ik geloof dat er in Italië vandaag de dag nog altijd een vraagstuk open ligt aangaande de volledige identificatie met de grondwet.” Het staatshoofd betwijfelt of de huidige politici de grondwet in alle gevallen wel respecteren.

Zijn commentaar had gericht kunnen zijn tot de Lega Nord die strijdt voor federalisme en steeds openlijker ageert tegen buitenlanders. Tijdens de bijeenkomst in Venetië bespelen de Lega-sprekers dezelfde registers als Geert Wilders en Rita Verdonk in Nederland. Maar hun toon is rauwer. In april verdubbelde de Lega haar aanhang bij de verkiezingen. In de regio’s Veneto en Lombardije staat Lega Nord in peilingen nu ruim boven de 30 procent.

„Ik ruim alle illegale barakkenkampen met nomaden op!”, en: „Geen stemrecht voor buitenlanders”, roept minister Roberto Maroni van Binnenlandse Zaken die voor de zomer de veel bekritiseerde wet over digitale vingerafdrukken voor Roma presenteerde.

„Ze zeggen dat we intolerant zijn. Dat zijn we ook, maar we zijn geen racisten… Het Europese Parlement veroordeelde ons vanwege de vingerafdrukken. Ze noemen het discriminatie op etnische afkomst. Dat is niet waar. Het is herstel van de legaliteit.”

Bossi kan na zijn hersenbloeding van drie jaar geleden niet meer zo schreeuwen, maar zijn partijgenoten nemen het met graagte over. Zo ook Giancarlo Gentilini, de man die twee termijnen burgemeester was van de schatrijke stad Treviso en er nog immer feitelijk regeert, al is hij nu viceburgemeester.

„Het evangelie volgens Gentiliniiiii”, gromt hij dreigend: „Basta moslims. Ik wil de revolutie tegen de clandestiene buitenlanders, ik wil de straten opgeruimd hebben… Ik heb twee nomadenkampen in Treviso vernietigd en daar ben ik trots op… Ik wil de revolutie tegen de televisie, tegen de radio en tegen de kranten die de Lega Nord zwart maken. Stop ze een prop in hun mond en trek die er bij hun reet uit. Ik wil ze niet meer, die journalisten.”

De met groene petjes, sjaaltjes en T-shirts geklede aanhangers beleven de dag als een gezellig uitje Venetië. Het zijn huisvrouwen, boeren, arbeiders, gepensioneerden, veel jongeren en zelfstandige ondernemers. Ze lachen, ze kletsen gezellig. Maar ze zijn het grondig met Gentilini eens.

„Ik zou het nog harder hebben gezegd”, stelt Giusseppe Loda uit een dorp bij Brescia. Hij is gepensioneerd en erkent ongevraagd dat hij zwart bijklust, omdat zijn pensioen te laag is. „Ik zou een Chinese muur tussen Noord- en Zuid-Italië willen bouwen om de verspillers uit het zuiden buiten te houden.”

Loda heeft niks tegen buitenlanders, zegt hij. „In ons dorp wonen al dertig jaar een paar negers, die goed zijn geïntegreerd. Maar de moslims maken ons bang. Ze zijn gevaarlijk en moeten bij hun ballen worden gepakt en eruit worden gegooid.” Zijn vrouw wil, zoals veel vrouwen op de bijeenkomst, weinig zeggen. Maar over de moslims wil ze wel een ding kwijt: „Ze hebben tegen de dom in Milaan geplast.”

Bij het standje van Padania Cristiana roept Matteo Castania uit volle borst: „Tegen de islamisering van Europa”. Hij wil dat Padania een christelijke republiek wordt „waar de wet van God geldt”. Hij deelt een oranje boekje uit, geschreven door Pim Fortuyn. Het is de Italiaanse vertaling van ‘Tegen de islamisering van onze cultuur. Nederlandse identiteit als fundament’. „Fortuyn is voor ons een inspiratiebron”, zegt hij. „Een filosoof die te vroeg is gestorven. Hij leerde Nederlanders dat hun land naar de knoppen gaat.”