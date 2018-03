Laat langzame student extra collegegeld betalen

Excellente studenten zouden voor een excellente opleiding best (veel) meer mogen betalen (Opiniepagina, 1 september). In Nederland zou dat ertoe leiden dat de waarachtig excellente studenten zouden kiezen: ofwel voor zoveel geld naar een echte topuniversiteit, of voor minder geld naar een gewone. Die ene dure Nederlandse `top`-universiteit (die er nooit komt) zou geen studenten krijgen. Ze zouden zich hier bestraft voelen voor hun excellentie. Waarom niet belonen wat we goed vinden en bestraffen waar we vanaf willen.