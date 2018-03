Kwaliteit internet in Japan het beste, Nederland derde

AMSTERDAM. Japan heeft kwalitatief het `beste` breedbandinternet ter wereld. Zweden het op één na beste, Nederland is derde. Dat blijkt uit een onderzoek naar de kwaliteit van internet, uitgevoerd door onderzoekers van Oxford University. De Verenigde Staten eindigen in het onderzoek onder 42 landen op de zestiende plaats, Groot-Brittannië 24ste, India als laatste. De onderzoekers lieten online testsite Speedtest.net wereldwijd 8 miljoen tests naar breedbandinternet uitvoeren. `Kwaliteit` definieerden ze als `gemak voor de hedendaagse internetconsument`. Het betekende dat `downloadsnelheid`, `reactietijd` en `de snelheid van uploaden` in het onderzoek belangrijke waarden waren. De eerste plek voor Japan is gezien zijn recente investeringen in breedband niet verrassend. Bovendien maken in Japan relatief minder mensen gebruik van internet, zodat de verbindingen sneller zijn. Zou je echter ook die laatste factor meewegen, dan eindigt Nederland volgens de studie op de eerste plaats. Eerder dit jaar bleek dat Nederland in het aantal aansluitingen van breedband met enkele Scandinavische landen tot de wereldtop behoort. In Nederland heeft 34,2 procent van de huishoudens ADSL, kabel of een andere vorm van snel internet.