Kruip het land op en red de wereld

Onlangs vroeg een journalist aan game-ontwerper Will Wright welk advies hij zou geven aan jonge spellenmakers. Geen rare vraag voor een computerspelontwerper die als een van de weinigen steevast games maakt die vrijwel altijd succesvol zijn. Wrights antwoord: „Zoek inspiratie buiten de game-industrie.”

Dat doet hij zelf ook. SimCity, uit 1989, baseerde hij op een kort verhaal van de Poolse sciencefictionschrijver Stanislaw Lem, waarin een technicus een miniatuurstad met kunstmatige inwoners bouwt voor een verveelde ex-tiran. Bedrijven waren huiverig om een spel op de markt te brengen waarin de speler enkel kan bouwen, maar het werd meteen een hit.

Nog succesvoller was The Sims, waarvan de eerste versie in 2000 verscheen. Volgens uitgever Electronic Arts zijn er al meer dan honderd miljoen exemplaren van verkocht. In The Sims moet de speler voorzien in de behoeftes van een stel virtuele mensen in een suburbian villa. Wright ontleende de behoeftes aan de Maslow-piramide, waarin psycholoog Abraham Maslow zaken als eten en slaap, maar ook sociaal contact en zelfontplooiing hiërarchisch rangschikte.

Wright begon zich al in te lezen voor zijn volgende project toen The Sims nog maar net uit was. Het idee kwam van de korte film Powers of Ten uit 1977, waarin de camera eerst uitzoomt: van een man in een park, naar de aarde, naar het universum, en vervolgens weer inzoomt tot op moleculair niveau. Wright dacht: wat als er een spel bestond dat begint bij de microscopische basis en eindigt in de oneindige ruimte? De werktitel: SimEverything.

Wright werkte het idee uit in zijn allernieuwste game Spore, dat deze maand verscheen. Al twee jaar geleden was Spore zo goed als af, maar er was één probleem: het was niet leuk. Technisch indrukwekkend en wetenschappelijk verantwoord, ja. Maar toegankelijk voor een grote groep spelers, zoals zijn andere games? Nee. Waarschijnlijk onder druk van de uitgever kreeg Spore een nieuwe, toegankelijkere focus. Met creativiteit en community als sleutelwoorden.

De uiteindelijke game bestaat uit vijf fases. In de celfase zwemt de speler rond als amoebe en moet hij genoeg eten tot hij kan evolueren. Op ieder evolutiemoment komt een editor in beeld, waarin de speler zijn amoebe naar smaak aanpast. Hij kan hem dikker of dunner maken, trilhaartjes aanmeten of ogen opplakken. Ook is het mogelijk ontwerpen over te nemen van andere spelers, bijeengebracht in de online Sporepedia.

Iedere nieuwe fase bouwt op de vorige, in meerdere opzichten. In de ‘wezenfase’ plakt de speler wat benen onder zijn amoebe, en hup, hij kruipt het land op. De interface wordt ook een stapje complexer. Zo is de celfase plat en tweedimensionaal, alsof je door een microscoop kijkt, maar kent de wezenfase drie dimensies. Eten blijft het doel, hier om de hersenen ver genoeg te ontwikkelen dat de speler een stam kan leiden. Zo begint de stamfase, waarin de speler de directe controle over zijn creatie verliest. De vorm en functie van het wezen staan vast, nu moet hij gaan samenwerken met andere stammen of deze juist verslaan.

De keuze tussen de pacifistische en strijdlustige aanpak is belangrijk. Op celniveau kiest de speler al of hij zich wil ontwikkelen tot herbivoor of carnivoor. In de wezenfase kan hij dansen voor andere wezens om vrienden te worden, of ze te lijf gaan met zijn enorme klauwen of schorpioenenstaart. Wie in de celfase andere amoebes opeet, is in de vierde fase, de beschavingsfase, waarschijnlijk geneigd om wereldoorlogen te voeren.

Hoe interessant ook, de eerste vier fases zijn eigenlijk maar een inleiding voor het vrije spel van laatste fase, de ruimtefase. Hierin kan de speler uiteindelijk door het hele universum reizen en krijgt hij tal van mogelijkheden. Zoals het ‘terraformen’ van planeten, bijvoorbeeld met water, vulkanen en net zoveel koolstofdioxide als nodig is om het klimaat te veranderen.

Spore kreeg de afgelopen week kritiek uit de hoek van fanatieke gamers. Zij vinden dat het spel diepgang mist. Wellicht hadden ze Spore liever gezien zoals het twee jaar geleden was: ingewikkeld en wetenschappelijk correct. Maar de kracht schuilt juist in de eenvoud. Stap voor stap wordt de speler door de fases geloodst, tot hij bijna ongemerkt naar eigen inzicht een heel universum heeft ingedeeld. Wat de wetenschap betreft zei Wright het zelf het beste. „Natuurlijk werkt de evolutie niet zoals die in Spore wordt afgebeeld. Maar de game zet zijn spelers wel aan het denken.”

Spore draait op pc’s en Macs en ligt nu in de winkel.