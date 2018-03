Kröller-Müller geeft `Jonge vrouw` terug aan erven

Otterlo, 15 sept. Het Kröller-Müller Museum draagt het schilderij Jonge vrouw bij een bron van J.B.C. Corot over aan de erfgenamen van de vooroorlogse bezitter, George Eduard Behrens. Nader onderzoek van de Restitutiecommissie heeft uitgewezen dat Behrens het werk onvrijwillig heeft verloren. De bankier en kunstverzamelaar Behrens had al in de jaren dertig van de vorige eeuw tevergeefs geprobeerd zijn kunstcollectie vanuit Duitsland naar het buitenland over te brengen. Behrens vertrok in 1939 naar Zwitserland en de Corot dook omstreeks 1941 op in de kunsthandel. In 1942 is Jonge vrouw aangekocht met een fonds dat was ingesteld door de toenmalige machthebbers. Het museum, dat blij is het schilderij over te kunnen dragen, was zich ervan bewust dat de herkomst problematisch zou kunnen zijn, maar kon een discutabele bezitswisseling van aanwinsten uit de periode 1940-1948 onvoldoende staven. Op basis van het advies van de de Restitutiecommissie heeft minister Plasterk het besluit van teruggave genomen.