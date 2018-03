Koolhof weg als trainer van SC Cambuur

Jurrie Koolhof is gisteren door het bestuur van SC Cambuur ontslagen. De Friese club is daarmee de eerste betaald voetbalorganisatie in Nederland die zich dit seizoen van de hoofdtrainer ontdoet.

De directie en Raad van Commissarissen van SC Cambuur voerden zaterdag een crisisberaad over de ontstane situatie na de 4-1 nederlaag vrijdagavond tegen Helmond Sport. Het geloof in Koolhof bleek verdwenen. „Er was op een aantal punten twijfel. We hebben niet het vertrouwen dat de spelersgroep onder leiding van Koolhof progressie maakt. En dit is voor Cambuur een heel belangrijk seizoen”, luidde de verklaring van Wim Sleijfer, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Koolhof liet zelf in een reactie weten niets van het vroege ontslag te begrijpen. Assistent-trainer Alfons Arts en oud-speler Jan Bruin nemen voorlopig de zaken waar.

Directeur Alex Pama lichtte gistermorgen de spelersgroep in. De 48-jarige Koolhof is ruim een jaar actief geweest als trainer van SC Cambuur. De oud-voetballer van onder meer PSV werd aangesteld als opvolger van Roy Wesseling, die in februari 2007 door Cambuur op non-actief werd gezet. Koolhof eindigde vorig seizoen op een teleurstellende zeventiende plaats. Het gebrek aan prestaties leidde toen ook al tot onvrede, maar de trainer mocht blijven.

De clubleiding van SC Cambuur verwachtte veel van dit seizoen nadat spelers als Paul Beekmans, Danny Guijt, Ruud ter Heide, Michael Jansen en Nassir Maachi waren aangetrokken. De seizoensstart was met overwinningen tegen Veendam en VVV nog veelbelovend. Van de laatste drie wedstrijden werden er drie verloren waardoor de ploeg is afgezakt naar de negende plaats.

Koolhof was verrast door het ontslag. „Ze hadden blijkbaar de schrik in de benen na de tweede nederlaag op rij. Ik snap er helemaal niets van. Als we van Helmond hadden gewonnen, hadden we op de tweede plaats gestaan. Twee keer op rij verliezen, het mag blijkbaar niet meer”, stelde de coach in De Gelderlander. „Een paar weken geleden wonnen we nog met 6-2 van Emmen en zaten er achtduizend toeschouwers in ons stadion. Veel mensen vertelden dat ze lang niet meer zo’n mooie wedstrijd hadden gezien. En dan krijg je nu ineens te horen dat er geen vertrouwen is. Een enorme dooddoener. We zijn pas zes wedstrijden onderweg. Er worden steeds vaker impulsieve beslissingen genomen.”