Klassieke powersoul van Stevie Wonder

Pop Stevie Wonder. Gehoord: 14/9, Ahoy Rotterdam. Herh.15/9, Ahoy Rotterdam

Vanaf het moment dat de 58-jarige Stevie Wonder het podium van Ahoy Rotterdam opkomt, beatboxend in zijn karakteristieke mondharmonica, is duidelijk dat hij, ondanks een jarenlange afwezigheid op de podia, zijn plezier in het live brengen van zijn oeuvre niet is kwijtgeraakt. Hij is voor het eerst in tien jaar op tournee door Europa maar brengt zijn klassiekers met urgentie en overgave.

Zanger, toetsenist, mondharmonicaspeler, percussionist en componist van talloze evergreens uit de soulmuziek: de op zijn 11de door Motown Records getekende ‘Little’ Stevie Wonder groeide uit tot een van de belangrijkste artiesten van de vorige eeuw. Hij won een recordaantal van 26 Grammy Awards en ontving een Oscar voor het nummer I Just Called To Say I Love You dat hij schreef voor de film The Woman In Red. Hij werkte met Marvin Gaye, The Jackson 5, Paul McCartney, Prince. Hij inspireerde hele generaties muzikanten en zijn muziek klinkt tot de dag van vandaag door in r&b en hiphop in de vorm van samples en covers.

In het openingsnummer All Blues van zijn concert blaast hij warme soul in een levendige versie van het koele jazznummer van Miles Davis. Hij zit afwisselend achter een vleugel en twee keyboards en steeds wisselt hij rustige ballades af met pompende powersoul waarbij zijn immense band – een bassist, twee toetsenisten, twee gitaristen, twee percussionisten, twee blazers en een vierkoppig achtergrondkoor – aanzwelt en het tempo opvoert. Van zijn laatste album A Time 2 Love (2005) komt een flard voorbij, het aan Superstition vastgenaaide So What The Fuss. Wonder put vooral gretig uit zijn sterke repertoire van meer dan een kwart eeuw geleden.

Het is vanaf het hypnotiserend swingende As If You Read My Mind tot de jubelend gebrachte afsluiter As een twee uur en een kwartier durend bewijs van de tijdloze kwaliteit van de muziek die Wonder toen maakte. Ingetogen en subtiel bij de onverwoestbare liefdesballade Knocks Me Off My Feet, Overjoyed en het dromerige Visions, dat hij inleidt met een toespraakje over de noodzaak voor alle mensen om samen te komen. Volgens de blinde artiest zullen dan de doven weer kunnen horen en de blinden weer kunnen zien.

Uitgelaten en opzwepend is hij bij krakers als Higher Ground, Sir Duke en Master Blaster (Jammin’). Met schetterend koper dat niet teveel uit de band springt en twee percussionisten die de strakke, harde drums virtuoos van vleugels voorzien.

Wonder weet het publiek met simpele interactietrucs bij het optreden te betrekken en een intieme sfeer te creëren en tegen het eind zingt de zaal bij de snel achter elkaar gebrachte versies van Isn’t She Lovely, I Just Called To Say I Love You en My Cherie Amour uit volle borst mee.

Het is een wat minder interessant gedeelte van het concert, net als de inmiddels obligate liefdesverklaring aan Obama en een iets te groot aandeel ballades ten opzichte van het steviger werk samen met de hele band.

Maar wie Stevie Wonder zag scatten en uithalen met zijn stem, schmieren met een vocoder en zwieren op de solo’s van zijn bandleden, moest zich toch afvragen waarom het in hemelsnaam zo lang heeft geduurd voor hij weer besloot zijn natuurlijke habitat op te zoeken: het podium.