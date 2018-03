Kansen benutten lukt Ajacieden nog niet erg

Ajax 1 Roda JC 0

Ruststand 0-0. 54. Vermaelen 1-0. Scheidsrechter: Luinge. Toeschouwers: 47.468.

Klaas Jan Huntelaar, Luis Suarez en Miralem Sulejmani maakten vorig seizoen bij elkaar 65 doelpunten in de eredivisie. Leunend op hun productie zou Ajax dit seizoen de hegemonie van landskampioen PSV moeten doorbreken. Maar gisteren had aanvoerder Huntelaar twaalf opgelegde kansen geteld in de wedstrijd tegen Roda JC – alle onbenut. Verdediger Thomas Vermaelen moest Ajax aan de overwinning helpen (1-0).

Trainer Marco van Basten had het beoogde aanvalstrio van Ajax voor de eerste thuiswedstrijd even uit elkaar gehaald. De Uruguayaan Suarez en zijn landgenoot Bruno Silva waren pas zaterdag teruggekeerd van interlands in Zuid-Amerika. Het had Van Basten „niet fair en niet reëel” geleken hen vanaf de eerste minuut op te stellen. De trainer koos op de flanken echter niet voor de Argentijnse aankoop Dario Cvitanich, maar voor jongeling Jeffrey Sarpong en de Braziliaan Leonardo, die eigenlijk bij Ajax mag vertrekken maar werd beloond voor zijn trainingsinzet in de afgelopen weken.

Vooral Sarpong had een ongelukkige middag en zag dappere pogingen op de speelhelft van Roda JC stranden. Leonardo, na een uur vervangen door Suarez, had het bekende effect op de gemoedstoestand van de toeschouwers: bewondering bij een hakbal door de benen van Boldizsar Bodor, ergernis bij een te ver doorgevoerde actie waarbij hij de vrijstaande Huntelaar over het hoofd zag. De Ajax-aanvoerder kon het vooral zichzelf verwijten dat hij de bal niet achter doelman Bram Castro kreeg. Huntelaar kreeg zeven mogelijkheden waarbij hij de bal te hoog, naast het doel of tegen een speler van Roda JC schoot.

De spits voor wie Manchester City bij het verstrijken van de transferdeadline veertig miljoen euro zou hebben overgehad, toonde bij de missers vooral zijn gebrek aan handelingssnelheid. Tien minuten voor tijd haalde Van Basten Huntelaar naar de kant voor middenvelder Rasmus Lindgren. „Ik wilde zekerheid inbouwen, niet meer en niet minder”, zei de Ajax-trainer. „Ik heb Huntelaar niet gewisseld wegens de gemiste kansen. We hebben als team geen afstand genomen van Roda JC. Met de snelheid van Sulejmani en Suarez heb ik bij een counter meer gevaar dan met Huntelaar.”

Het Ajax-publiek bleek niet gediend van de wissel van de spits van het Nederlands elftal en liet een fluitconcert horen. Van Basten: „Daar kan ik wel begrip voor opbrengen. Huntelaar snapt het denk ik wel. Hij is met zijn vak bezig.”

„Ik was nog wel gretig om door te gaan”, zei Huntelaar, die in het verleden gepikeerd kon reageren bij een wissel en tegen Roda JC voor de zesde wedstrijd op rij niet scoorde voor Ajax. „Maar ik was niet boos. Ik vond het aantal gemiste kansen veel erger. Het is misschien veelzeggend dat een verdediger vandaag het enige doelpunt maakt. Ze wilden er vandaag echt niet in. Ik zou niet weten hoe dat komt. Het mocht gewoon niet zo zijn. Ik moet zorgen dat het niet te vaak voorkomt.”

De uitblijvende doelpunten braken het allesbehalve groots spelende Ajax tegen het zeker niet tandeloze Roda JC bijna op. „We hielden uitzicht op een stunt doordat Ajax niet vaker wilde scoren”, stelde trainer Raymond Atteveld na afloop. Zijn ploeg kreeg even voor rust de beste mogelijkheid via Jeanvion Yulu-Matondo, waarbij het de spits ontging dat Maarten Stekelenburg ver uit zijn doel was gelopen. Vlak voor tijd haalde de Ajax-doelman een tweede inzet van de beweeglijke Belg van Congolese afkomst van de doellijn.

Ajax stond toen intussen op voorsprong door het doelpunt van Vermaelen, die tien minuten na rust met het hoofd scoorde uit een kopbal van Sulejmani. „Met de gelijke stand bleef de druk lang op de wedstrijd”, zei de Belgische verdediger, vorige week een van de dissidenten bij de nederlaag tegen Willem II. „Dat is onnodig en jammer. Het is positief dat we kansen hebben gecreëerd, hopelijk kunnen we die ook gaan afmaken.”

Ajax speelt donderdag om een plek in de groepsfase van het UEFA-Cuptoernooi tegen het Servische FK Borac, een ploeg die volgens de Serviër Sulejmani is te vergelijken met Heracles Almelo. Het is voor Van Basten te hopen dat met name Huntelaar zijn scoringsdrift zal hervinden, want verdedigend heeft de ploeg uit Amsterdam meer reden tot zorgen. Oleguer Presas lijkt de meest onzekere schakel in de defensie die uitstraalt nog niet lang in deze formatie te spelen. Ook de capriolen op het middenveld van Evander Sno, de vervanger van de geblesseerde Spanjaard Gabri, kunnen in Belgrado fataal zijn bij een counter. Want vorig seizoen waren twee doelpunten van Huntelaar tegen Dinamo Zagreb niet genoeg voor Europese deelname.